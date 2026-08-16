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Регион
16 августа, 12:29

Зеленский уже месяц игнорирует кадровые предложения нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского, Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский и Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Зеленского, Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский не утвердил ни одной кадровой инициативы, которую внёс новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Данную информацию передала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.

Она уточнила, что Драпатый занимает свою должность уже почти месяц. За это время ни одно его представление об увольнении или назначении в командовании украинской армии так и не получило одобрения.

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Драпатый уволил семь высокопоставленных офицеров ВСУ

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский отправил Александра Сырского в отставку, выполнив одно из требований «картонного майдана», начавшегося после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Место занял Михаил Драпатый, ранее командовавший Объединёнными силами ВСУ. Сразу тот начал осуществлять кадровые перестановки в командовании. Так, он отстранил от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича, которого называют приближённым к предыдущему главкому Александру Сырскому.

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Юлия Сафиулина
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