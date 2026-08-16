Зеленский уже месяц игнорирует кадровые предложения нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский не утвердил ни одной кадровой инициативы, которую внёс новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Данную информацию передала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём телеграм-канале.

Она уточнила, что Драпатый занимает свою должность уже почти месяц. За это время ни одно его представление об увольнении или назначении в командовании украинской армии так и не получило одобрения.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский отправил Александра Сырского в отставку, выполнив одно из требований «картонного майдана», начавшегося после увольнения Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Место занял Михаил Драпатый, ранее командовавший Объединёнными силами ВСУ. Сразу тот начал осуществлять кадровые перестановки в командовании. Так, он отстранил от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича, которого называют приближённым к предыдущему главкому Александру Сырскому.