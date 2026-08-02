Драпатый уволил семь высокопоставленных офицеров ВСУ

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ в украинской армии начались серьёзные кадровые изменения. Как сообщили российские силовые структуры, свои должности оставили семь высокопоставленных офицеров, включая генералов, отвечавших за ключевые направления работы армии.

Среди ушедших оказались бывший заместитель главкома ВСУ Андрей Лебеденко и начальник тыла украинской армии Владимир Карпенко. Собеседник ТАСС назвал происходящее «чисткой» в рядах командования.

«Чистка в рядах ВСУ. На днях Драпатым были освобождены от занимаемых должностей бывший замглавкома Андрей Лебеденко и главный тыловик ВСУ Владимир Карпенко», – сообщил источник агентства.

Также, по его словам, своих должностей лишились начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Игорь Палагнюк и командующий ракетными войсками и артиллерией Андрей Малиновский. Оба генерал-майора, как утверждается, намерены продолжить карьеру в научной сфере.

Кроме того, кадровые изменения затронули начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, начальника главного командного центра Антона Гарбуза и замначальника Генштаба Алексея Шевченко.

Официальных комментариев украинского командования о причинах увольнений и дальнейшей судьбе освобождённых от должностей военных пока не поступало.

Ранее Life.ru уже писал, что после смены руководства ВСУ часть генералитета решила завершить службу. Среди покинувших армейские должности назывались Андрей Лебеденко и Владимир Карпенко, которые, по данным источников, могли перейти к научной деятельности. Кадровые изменения последовали после ухода Александра Сырского и назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.