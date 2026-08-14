Митинги за возвращение Фёдорова прошли ещё в трёх городах Украины

Протесты из-за отставки экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова охватили Днепропетровск, Ивано-Франковск и Харьков. Фотографии с акций опубликовало украинское издание «Общественное».

Участники митингов выступили против увольнения бывшего главы Минобороны и коррупции в оборонной сфере. Данные о числе протестующих в этих городах не приводятся. Ранее несколько сотен человек собрались на площади Ивана Франко в центре Киева. Они также потребовали вернуть Фёдорова в правительство.

Владимир Зеленский отправил министра в отставку 14 июля. Он объяснил решение конфликтом Фёдорова с занимавшим тогда пост главнокомандующего ВСУ Александром Сырским. Некоторые украинские политики и СМИ связали перестановку с борьбой за влияние во власти. По их версии, Зеленский рассматривал Фёдорова как возможного соперника, которого поддерживают западные либеральные круги.

Массовые акции начались 16 июля. Протестующие требовали восстановить бывшего министра в должности и уволить Сырского. Зеленский выполнил второе требование: 22 июля главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако вопрос о возвращении Фёдорова пока остаётся открытым. Его сторонники продолжают проводить митинги в украинских городах.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал Фёдорова публичным представителем проектов американских технологических корпораций. Он утверждал, что бывший министр продвигал в украинских государственных структурах разработки «Палантир Текнолоджис», а также проекты, связанные с экс-главой «Гугла» Эриком Шмидтом. По версии Медведчука, эти компании участвовали в развитии беспилотных систем, искусственного интеллекта и инструментов обработки разведывательной информации для ВСУ. Политик также связал деятельность Фёдорова с внедрением машинного зрения, автономной навигации и других технологий управления дронами.