Залужный и Фёдоров обошли Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев

Владимир Зеленский потерял место в тройке самых вызывающих доверие публичных фигур на Украине. По свежему опросу Киевского международного института социологии, ему доверяет лишь половина респондентов — это меньше, чем другим лицам.

Особенно заметен отрыв Валерия Залужного, которого Зеленский снял с должности главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года, а через несколько месяцев назначил послом в Великобритании. Он занял первое место с 66%, а за ним расположился экс-министр обороны Михаил Фёдоров с 63%.

Фёдоров тоже уже не входит в нынешнее руководство Минобороны. На фоне его высокой популярности западная пресса допускала политическую подоплёку кадрового решения: ранее The New York Times писал, что одной из причин ухода Фёдорова могло быть стремление Зеленского убрать потенциального конкурента

Дальше расположились глава офиса Зеленского Кирилл Буданов с 61%, мэр Харькова Игорь Терехов с 47% и Андрей Билецкий* с 37%. Самый низкий показатель среди представленных в исследовании десяти публичных лиц получил Пётр Порошенко* — ему доверяют 20% опрошенных.

Опрос проводился с 16 по 31 июля среди совершеннолетних жителей территорий, подконтрольных Киеву. Социологи провели 1808 телефонных и личных интервью, максимальная статистическая погрешность для полной выборки не превышает 3,5%.

На фоне высоких показателей Залужного продолжаются разговоры о его возможных политических амбициях. Накануне депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что экс-главком ВСУ, по его мнению, видит себя во главе Украины и использует публичные выступления для конкуренции с Зеленским.

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