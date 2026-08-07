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7 августа, 08:06

Залужного задвинули в последний ряд: На Украине увидели признаки конфликта с Зеленским

«Страна.ua» сообщила о возможном конфликте Зеленского и Залужного

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на возможное обострение отношений между Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Поводом стала фотография с ежегодного совещания украинских послов. Как отмечает издание, Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, оказался в последнем ряду, тогда как экс-посол в США Ольга Стефанишина была размещена рядом с Зеленским в первом.

Авторы публикации также обратили внимание, что Залужный не участвовал во встрече с новым министром обороны Великобритании в Киеве, несмотря на то что представляет Украину в Лондоне. Причины его отсутствия официально не назывались.

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На основании этих обстоятельств «Страна.ua» предположила, что между Зеленским и Залужным может сохраняться конфликт. Официальных подтверждений этой версии со стороны украинских властей не поступало.

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Возможно дело в том, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный очень популярен у украинцев. Он, а также экс-министр обороны Михаил Фёдоров стали лидерами рейтинга доверия среди украинских политиков и военных.

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Александра Вишнякова
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