Залужного задвинули в последний ряд: На Украине увидели признаки конфликта с Зеленским

Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание на возможное обострение отношений между Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Поводом стала фотография с ежегодного совещания украинских послов. Как отмечает издание, Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании, оказался в последнем ряду, тогда как экс-посол в США Ольга Стефанишина была размещена рядом с Зеленским в первом.

Авторы публикации также обратили внимание, что Залужный не участвовал во встрече с новым министром обороны Великобритании в Киеве, несмотря на то что представляет Украину в Лондоне. Причины его отсутствия официально не назывались.

На основании этих обстоятельств «Страна.ua» предположила, что между Зеленским и Залужным может сохраняться конфликт. Официальных подтверждений этой версии со стороны украинских властей не поступало.

Возможно дело в том, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный очень популярен у украинцев. Он, а также экс-министр обороны Михаил Фёдоров стали лидерами рейтинга доверия среди украинских политиков и военных.