Мелко-зелёная месть: Экс-депутат Рады ответил, почему Зеленский сторонится Залужного

Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пригласили на встречу Владимира Зеленского с министром обороны Британии Уэсом Стритингом. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Life.ru объяснил, что за таким шагом может стоять как неприязнь со стороны Зеленского, так и «откровения» Залужного о НАТО.

По словам экс-нардепа, формат деловых встреч определяет Зеленский, а он ненавидит Залужного как политического конкурента. А вторая причина — в недавнем заявлении бывшего главкома ВСУ о том, что у Украины нет никаких перспектив вступления в НАТО.

Поэтому я думаю, что это такая мелко-зелёная месть. Сам Зеленский по характеру, если смотреть всю его историю, в том числе и пребывание руководителем «95-го квартала», никогда не любил конкуренции и всех подавлял. Поэтому из-за такой мелкой мести Залужного и не позвали. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

Реального политического скандала не будет, считает Олейник: «Ну, не пришёл и не пришёл, все же понимают причину». А эта «маленькая месть» пойдёт Залужному в плюс.

«Те, кто видит эту ситуацию, понимают: Зеленский боится —Залужный ему конкурент. И я вам скажу, что общее настроение на Украине сейчас такое: если бы выборы были в это воскресенье, то голосовали бы за кого угодно, кроме Зеленского. За Залужного, за Фёдорова — не имеет значения. Это всё прилетит к нему бумерангом», — заключил экс-депутат.