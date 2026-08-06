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5 августа, 21:30

Залужного не пригласили на встречу Зеленского с главой Минобороны Британии

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пригласили на встречу Владимира Зеленского с министром обороны Британии Уэзом Стритингом. Об этом сообщает «Европейская правда».

На опубликованных кадрах переговоров Залужного не оказалось, хотя в этот момент он находился в Киеве. Представитель посла заявила, что его не уведомляли о мероприятии и приглашения он не получал.

В офисе Зеленского объяснили ситуацию тем, что участие послов не обязательно на встречах ниже уровня премьер-министра. Там отметили, что Залужный мог самостоятельно проявить инициативу. При этом украинские СМИ связали отсутствие посла с его недавними заявлениями о перспективах страны.

Историк Гавришко: Залужный заявлением о НАТО устроил украинцам «ледяной душ»
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Ранее Life.ru писал, что Валерий Залужный заявил о невозможности вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. По словам посла, он много лет занимался внедрением стандартов альянса, но так и не увидел реальных перспектив членства страны. Также Залужный отметил, что Киеву потребуется около 12 лет, чтобы приблизиться хотя бы к половине уровня России в военной сфере.

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Юния Ларсон
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