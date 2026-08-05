Посол Киева в Великобритании Валерий Залужный устроил украинцам «ледяной душ реальности» своим высказыванием о том, что Украина никогда не вступит в НАТО. Такое мнение высказала кандидат исторических наук Марта Гавришко.

По её мнению, заявление Залужного фактически показало разрыв между политическими обещаниями о будущем членстве и реальными возможностями его получения. Она предположила, что военнослужащие умирают на поле боя ради членства в альянсе, которое им не предоставят.

«А вот обещания о вступлении в НАТО? О, их запас безграничен. Никакого дефицита. Никаких ограничений. Никаких задержек с поставками. Украинцев можно кормить обещаниями НАТО столько, сколько потребуется. Членство, может, и снято с меню, но закуски надежды — бездонны», — заключила Гавришко.

Напомним, Залужный заявил, что страна никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к уровню России в военной сфере. Посол также раскритиковал подходы военного блока, заявив, что организация продолжает руководствоваться устаревшими доктринами. При нынешнем уровне развития Вооружённых сил Украины присоединение к ней невозможно. Он отметил, что Киев 12 лет кормили лишь обещаниями.