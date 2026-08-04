Морковка для украинцев и конец НАТО: Политолог раскрыл смысл заявления Залужного об альянсе

Посол Украины в Лондоне Валерий Залужный признал, что страна никогда не вступит в НАТО и ещё долго не сможет приблизиться к уровню России в военной сфере. Почему бывший главком ВСУ сделал такое признание именно сейчас, Life.ru объяснил руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Бычков обратил внимание, что Залужный говорит уже как полноценный представитель английского истеблишмента и его посыл связан с конфронтацией Европы и администрации президента США. Дональд Трамп неоднократно озвучивал укоры в сторону ЕС, который не развивает НАТО, а локомотивом блока остаются одни США. И слова Залужного подтверждают переход конфронтации между Лондоном и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Брюсселем на новый уровень. А сам посол — просто передаёт слова, мысли, идеи и принципы своих покровителей.

В выступлении он также заявляет о необходимости постепенно переходить к европейской доктрине. Это говорит о том, что в ближайшей перспективе мы увидим изменение конфигурации НАТО или вообще прекращение существования этого блока, потому что он действительно себя изжил, добавил политолог.

Здесь нет ни капли преувеличения со стороны Залужного: грядёт переход к новым региональным военным блокам. Например, это будет какой-то европейский военный союз, он может называться по-разному. Движения в эту сторону уже активно ведутся, и, несмотря на то что Британия сейчас не находится в Европейском союзе, мы видим полную симфонию во взаимодействии между Брюсселем и Лондоном. Поэтому, скорее всего, главной действующей силой этого нового военного блока будет как раз Великобритания. Алексей Бычков Руководитель департамента стран СНГ Института политических исследований

Кроме того, усталость от поражений Украины заставляет Залужного делать такие заявления о НАТО.

«Это неспособность военного блока, объединяющего практически все передовые мировые доктрины, противостоять на Украине российской военной машине. Украинские избиратели уже видят, что обещания о вступлении в Евросоюз и НАТО, которые им давали последние 20–30 лет, — это лишь морковка, которую привязали перед носом народа и постоянно ей машут», — заключил эксперт.