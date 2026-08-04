Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал слова посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, который признал невозможность интеграции Киева в Североатлантический альянс. По его словам, дипломат наконец-то подтвердил то, что было очевидно годами: Киеву закрыт путь в альянс.

Журналист назвал НАТО «бумажным тигром», который десятилетиями кормил Украину обещаниями вступления.

Залужный раскритиковал навязанные Западом стандарты. Он отметил, что попытки подстроить украинскую армию под требования блока значительно ослабили её потенциал. Дипломат добавил, что сам около 12 лет занимался внедрением этих стандартов, слушая ежегодные сказки о скором членстве.

По мнению посла, Украина не сможет присоединиться к организации из-за текущего уровня развития вооружённых сил. Он подчеркнул, что невозможно войти в блок, который руководствуется доктринами прошлого и при этом долго переходит на новые стандарты, пытаясь догнать уровень России.