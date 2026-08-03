Истинная цель западных партнёров и киевских властей в текущем конфликте заключается в превращении украинских земель в масштабную испытательную площадку. Об этом сообщает пресс-служба СВР России. По мнению внешней разведки, Киев и Брюссель используют ситуацию для тестирования передовых военных технологий и проверки эффективности новых тактических концепций.

«На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны», — говорится в заявлении.

В СВР скептически отозвались о планах европейских стратегов, назвав их иллюзорными. По мнению ведомства, надежды на то, что подобные меры способны привести к стратегическому краху России, оторваны от реальности.

Также в СВР заявили, что евробюрократы продолжат обманывать украинцев обещаниями членства в ЕС. По данным российской спецслужбы, в неофициальных разговорах европейские политики и чиновники признают, что вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе фактически исключено. Однако публично Брюссель продолжит говорить о приближении страны к «светлому европейскому будущему».