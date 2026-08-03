«Полигон для НАТО»: СВР заявила, что Украина нужна ЕС для испытаний новых вооружений
СВР: Украина используется Брюсселем как полигон для испытаний вооружений
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Истинная цель западных партнёров и киевских властей в текущем конфликте заключается в превращении украинских земель в масштабную испытательную площадку. Об этом сообщает пресс-служба СВР России. По мнению внешней разведки, Киев и Брюссель используют ситуацию для тестирования передовых военных технологий и проверки эффективности новых тактических концепций.
«На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны», — говорится в заявлении.
В СВР скептически отозвались о планах европейских стратегов, назвав их иллюзорными. По мнению ведомства, надежды на то, что подобные меры способны привести к стратегическому краху России, оторваны от реальности.
Также в СВР заявили, что евробюрократы продолжат обманывать украинцев обещаниями членства в ЕС. По данным российской спецслужбы, в неофициальных разговорах европейские политики и чиновники признают, что вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе фактически исключено. Однако публично Брюссель продолжит говорить о приближении страны к «светлому европейскому будущему».
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