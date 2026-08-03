Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ обещаниями членства в Евросоюзе, рассчитывая использовать его как «пушечное мясо» в противостоянии с Россией. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По данным российской спецслужбы, в неофициальных разговорах европейские политики и чиновники признают, что вступление Украины в ЕС в среднесрочной перспективе фактически исключено. Однако публично Брюссель продолжит говорить о приближении страны к «светлому европейскому будущему».

В СВР утверждают, что перспективы евроинтеграции Украины хуже даже, чем у Молдавии. При этом европейские чиновники, по версии ведомства, прекрасно понимают отсутствие у Киева реальных шансов на полноценное членство в объединении.

«Единственное предназначение, которое ему отводят в некогда благополучдинственное предназначение, которое ему отводят вной Европе, — служить пушечным мясом в борьбе с Россией», — говорится в сообщении СВР.

В ведомстве считают, что обещания скорого вступления в ЕС нужны Брюсселю для сохранения контроля над украинскими властями и продолжения конфликта.

Ранее Москва неоднократно указывала Вашингтону, что поставки вооружений Украине могут повлечь непредсказуемые последствия для безопасности. В МИД заявляли, что Россия расценивает такие конвои как законную военную цель.