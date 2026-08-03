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3 августа, 07:45

Конвейер денег включён: Мирошник заявил, что Западу выгодно затягивать конфликт

Мирошник заявил о выгоде США и ЕС от продолжения конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

США и страны Евросоюза заинтересованы в продолжении украинского конфликта из-за финансовых потоков в оборонной сфере. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Мирошник заявил, что внутри руководства США и Евросоюза идёт борьба за распределение бюджетных средств, а одним из главных направлений стало финансирование оборонной отрасли.

«В направлении ВПК сегодня многократно увеличилось количество вливаний денег. И сознательно поддерживается этот фон, чтобы этот поток не прекращался или продолжался как можно дольше», — сказал он.

Он считает, что увеличение расходов на военную сферу позволяет крупным производителям вооружений получать значительные доходы. Дипломат отметил, что некоторые военные компании зарабатывают миллиарды благодаря росту государственных заказов и заинтересованы в сохранении нынешней ситуации. По его словам, лоббирование интересов таких предприятий влияет на решения западных политиков, которые поддерживают дальнейшее выделение средств на военные нужды.

Мирошник: США остаются заложниками политики ЕС в вопросе Украины
Мирошник: США остаются заложниками политики ЕС в вопросе Украины

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз пытаются использовать возможности друг друга, но при этом преследуют разные цели. Европейские страны рассчитывают получить от Вашингтона военные и технологические ресурсы, а также доступ к американским энергетическим возможностям.

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Милена Скрипальщикова
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