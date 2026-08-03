Мирошник заявил, что США и Европа используют друг друга ради выгоды

США и страны Евросоюза стремятся извлечь выгоду из сотрудничества друг с другом, однако интересы сторон существенно различаются. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Соединённые Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга», — сказал он.

Брюссель рассчитывает задействовать американский военный и технологический потенциал для продолжения конфликта на Украине. Кроме того, европейские государства заинтересованы в энергетических ресурсах США. При этом Вашингтон, как считает Мирошник, преследует совершенно иные цели. Соединённые Штаты стремятся привлечь европейский капитал, специалистов и передовые разработки.

Посол также заявил, что американские власти заинтересованы в переносе действующих производств на территорию США, а не в дальнейшем развитии промышленности Евросоюза. Такой подход соответствует стратегии президента США Дональда Трампа. Дипломат полагает, что глава Белого дома сделал ставку на возвращение производственных мощностей в страну, поскольку одних услуг для устойчивого развития экономики недостаточно.

Ранее сообщалось, что США пока не могут полностью выйти из украинского конфликта, поскольку остаются зависимыми от политики европейских союзников. Для Вашингтона было бы логичнее развивать экономическое сотрудничество с Россией. Однако европейские страны не заинтересованы в таком развитии событий и стремятся сохранить вовлечённость Соединённых Штатов в украинский кризис.