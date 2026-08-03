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3 августа, 05:30

Мирошник заявил, что США и Европа используют друг друга ради выгоды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

США и страны Евросоюза стремятся извлечь выгоду из сотрудничества друг с другом, однако интересы сторон существенно различаются. Такое мнение ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Соединённые Штаты и европейцы хотят использовать друг друга, возможности друг друга», — сказал он.

Брюссель рассчитывает задействовать американский военный и технологический потенциал для продолжения конфликта на Украине. Кроме того, европейские государства заинтересованы в энергетических ресурсах США. При этом Вашингтон, как считает Мирошник, преследует совершенно иные цели. Соединённые Штаты стремятся привлечь европейский капитал, специалистов и передовые разработки.

Посол также заявил, что американские власти заинтересованы в переносе действующих производств на территорию США, а не в дальнейшем развитии промышленности Евросоюза. Такой подход соответствует стратегии президента США Дональда Трампа. Дипломат полагает, что глава Белого дома сделал ставку на возвращение производственных мощностей в страну, поскольку одних услуг для устойчивого развития экономики недостаточно.

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Ранее сообщалось, что США пока не могут полностью выйти из украинского конфликта, поскольку остаются зависимыми от политики европейских союзников. Для Вашингтона было бы логичнее развивать экономическое сотрудничество с Россией. Однако европейские страны не заинтересованы в таком развитии событий и стремятся сохранить вовлечённость Соединённых Штатов в украинский кризис.

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Милена Скрипальщикова
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