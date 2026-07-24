«Экономическая дубина»: Как США собираются подчинить Европу с помощью пошлин

Администрация США инициировала торговое противостояние с Евросоюзом, введя экономические ограничения против европейских стран. Об этом NEWS.ru заявил политолог Константин Блохин.

По его словам, американская экономика сегодня проигрывает Китаю и Европе, и Вашингтон ищет новые рычаги давления. «Экономическая дубина» в виде пошлин станет главным инструментом не только при Трампе, но и при следующих администрациях. Эти меры будут направлены против всех — и врагов, и союзников.

Блохин подчеркнул, что цель Вашингтона — ослабить ЕС, сделать его менее конкурентоспособным, а затем использовать эту слабость, чтобы другие государства подчинялись без возможности отказаться.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что введение США новых пошлин на европейские товары стало для Евросоюза «неприятным сюрпризом». По её словам, ЕС выполнил обязательства в рамках ранее достигнутого торгового соглашения с США, поэтому решение американской администрации в Брюсселе не ожидали.