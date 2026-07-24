Китай ввёл зеркальные экспортные ограничения против 14 компаний ЕС
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Китайские власти ввели экспортные ограничения против 14 компаний, зарегистрированных на территории Европейского союза. Как сообщило Министерство коммерции КНР, меры стали ответом на включение 14 китайских и гонконгских предприятий в 21-й санкционный пакет Евросоюза против России.
В заявлении Минкоммерции подчёркивается, что европейская сторона ввела новые санкционные ограничения вечером 23 июля, и Пекин был вынужден принять зеркальные меры для защиты национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере нераспространения.
«В целях защиты национальной безопасности и интересов нашей страны, а также выполнения международных обязательств, в том числе в области нераспространения, в ответ на вышеупомянутые злонамеренные действия европейской стороны... мы приняли решение включить 14 субъектов из ЕС в список экспортного контроля», — говорится в официальном заявлении.
Евросоюз также ввёл санкции против Шереметьево и ещё трёх аэропортов РФ. В 21-й пакет внесли помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва.
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