Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 10:58

Китай ввёл зеркальные экспортные ограничения против 14 компаний ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Китайские власти ввели экспортные ограничения против 14 компаний, зарегистрированных на территории Европейского союза. Как сообщило Министерство коммерции КНР, меры стали ответом на включение 14 китайских и гонконгских предприятий в 21-й санкционный пакет Евросоюза против России.

В заявлении Минкоммерции подчёркивается, что европейская сторона ввела новые санкционные ограничения вечером 23 июля, и Пекин был вынужден принять зеркальные меры для защиты национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере нераспространения.

«В целях защиты национальной безопасности и интересов нашей страны, а также выполнения международных обязательств, в том числе в области нераспространения, в ответ на вышеупомянутые злонамеренные действия европейской стороны... мы приняли решение включить 14 субъектов из ЕС в список экспортного контроля», — говорится в официальном заявлении.

США ввели санкции против 10 компаний Китая и Ирана за якобы поставки ПЗРК
США ввели санкции против 10 компаний Китая и Ирана за якобы поставки ПЗРК

Евросоюз также ввёл санкции против Шереметьево и ещё трёх аэропортов РФ. В 21-й пакет внесли помощника президента России Владимира Мединского и главу Минспорта РФ Михаила Дегтярёва.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Китай
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar