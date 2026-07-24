Китай ввёл зеркальные экспортные ограничения против 14 компаний ЕС

Китайские власти ввели экспортные ограничения против 14 компаний, зарегистрированных на территории Европейского союза. Как сообщило Министерство коммерции КНР, меры стали ответом на включение 14 китайских и гонконгских предприятий в 21-й санкционный пакет Евросоюза против России.

В заявлении Минкоммерции подчёркивается, что европейская сторона ввела новые санкционные ограничения вечером 23 июля, и Пекин был вынужден принять зеркальные меры для защиты национальной безопасности и выполнения обязательств в сфере нераспространения.

«В целях защиты национальной безопасности и интересов нашей страны, а также выполнения международных обязательств, в том числе в области нераспространения, в ответ на вышеупомянутые злонамеренные действия европейской стороны... мы приняли решение включить 14 субъектов из ЕС в список экспортного контроля», — говорится в официальном заявлении.