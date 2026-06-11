США ввели санкции против 10 компаний Китая и Ирана за якобы поставки ПЗРК

Администрация США ввела и расширила санкции в отношении 12 компаний и граждан из Белоруссии, Гонконга, Китая и Ирана. Причиной названы якобы поставки переносных зенитных ракетных комплексов для Корпуса стражей исламской революции.

Минфин США ввёл ограничения в отношении двух граждан Ирана, четырёх жителей КНР, трёх компаний из Гонконга и одной из материкового Китая. Кроме того, расширены действующие санкции в отношении одного иранца и двух компаний из Белоруссии и Ирана.

По версии американских властей, ПЗРК поставлялись из Китая в Иран, а белорусская компания выступала в качестве посредника.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что разморозка иранских активов не войдёт в первичное соглашение, а станет лишь следующим этапом переговоров после того, как Вашингтон убедится в добросовестности Тегерана. При этом военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи ранее назвал оперативную разморозку 24 миллиардов долларов ключевым условием для успеха диалога. Республиканец также отметил, что не настаивает на включении Ливана в потенциальное ядерное соглашение с Ираном.