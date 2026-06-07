Трамп: Разморозка активов Ирана не войдёт в первичное соглашение

Президент США Дональд Трамп исключил немедленное разблокирование иранских активов в рамках возможной сделки. Такое заявление он сделал в беседе с телеканалом NBC News.

Американский лидер подчеркнул, что возврат финансов станет лишь следующим этапом переговоров. По его словам, сначала необходимо убедиться в «добросовестности» Тегерана.

«Если они будут вести себя должным образом, если они хорошо справятся, тогда мы начнём об этом говорить», — пояснил глава Белого дома, комментируя перспективу доступа Исламской Республики к замороженным активам.

При этом позиция Ирана выглядит иначе. Военный советник верховного лидера Мохсен Резаи ранее обозначил ключевое условие для достижения договорённостей. По его мнению, успех диалога напрямую зависит от готовности Вашингтона оперативно разморозить $24 млрд. Без этого шага выстраивание дальнейших отношений остаётся под вопросом.

Также Трамп заявил, что не настаивает на включении Ливана в потенциальное соглашение с Ираном по ядерной программе.

Ранее Life.ru рассказывал, что Израиль и Ливан согласовали прекращение огня, однако ему предшествует выполнение ряда условий на земле, главное из которых касается «Хезболлы». Посредником в этой сделке выступают Соединённые Штаты.

Конфликт США и Ирана перешёл в затяжную стадию с хрупким перемирием и регулярными взаимными ударами на фоне тупиковых переговоров. После начала войны 28 февраля, в ходе которых был убит аятолла Хаменеи, противостояние перешло в экономическую войну на истощение. США блокируют иранские порты, добиваясь открытия Ормузского пролива, который Тегеран, наоборот, перекрыл, нарушив мировые поставки энергоносителей.

Переговоры о меморандуме сопровождаются обменом атаками: США бьют по радарам в ответ на дроны, Иран запускает ракеты по базам США в Кувейте и Бахрейне. Дипломатия буксует из-за споров по ядерной программе, санкциям, активам Ирана и ситуации в Ливане, при этом в США допускают скорое возобновление полномасштабных ударов.