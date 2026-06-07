«Китайский Нострадамус» предрёк катастрофу США в конфликте с Ираном

Профессор Сюэцинь Цзян, которого называют «китайским Нострадамусом», сделал прогноз о будущем конфликте между США и Ираном. Он опубликовал видео на своём YouTube-канале. На предсказание, записанное ещё в 2024 году, обратили внимание только сейчас.

По словам эксперта, даже если США поначалу добьются успеха, потом их ждёт катастрофа. Внутреннее сопротивление и сложный ландшафт Ирана быстро превратят первоначальные победы в стратегический провал.

Ранее в Тегеране заявили, что у Ирана есть современное оружие, которое ещё ни разу не применяли в боях против США и Израиля. Это вооружение пока не прошло проверку в реальных боевых условиях. При этом у Ирана достаточно средств, чтобы отразить любые атаки, и стране нечего не хватает. Но в этот раз, по его словам, Иран не собирается сдерживаться.

Конфликт между США и Ираном превратился в затяжное противостояние, характеризующееся хрупким перемирием, которое регулярно нарушается взаимными ударами на фоне зашедших в тупик переговоров. Война, начавшайся 28 февраля с совместных ударов США и Израиля по иранской территории (в ходе которых был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи), перешёл в фазу экономической войны на истощение. США ввели морскую блокаду иранских портов, стремясь заставить Тегеран открыть Ормузский пролив, который Иран, в свою очередь, блокирует, нарушая глобальные поставки энергоносителей.

На фоне переговоров о рамочном меморандуме стороны продолжают обмениваться атаками: США наносят авиаудары по иранским радиолокационным станциям в ответ на атаки беспилотников, а Иран запускает ракеты по американским базам в регионе, в частности, в Кувейте и Бахрейне. Дипломатический процесс буксует из-за разногласий по ядерной программе Ирана, требований Тегерана о снятии санкций (включая разблокировку активов) и условий, связанных с конфликтом в Ливане, при этом американские политики допускают неизбежность возобновления полномасштабных ударов.