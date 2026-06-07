ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 22:23

США готовы покрыть ущерб союзникам в Персидском заливе за счёт активов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Vasiliev

США предложили союзникам в Персидском заливе компенсировать ущерб за счёт иранских активов. Вашингтон планирует сделать замороженные средства Тегерана доступными для партнёров по региону. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника, американская сторона готова поддержать восстановление стран Персидского залива. Союзники смогут использовать иранские активы для возмещения убытков. Это касается как прошлого ущерба, так и возможных будущих потерь в ходе ближневосточного конфликта.

«Нетаньяху должен уйти или умереть»: Почему Трамп не может договориться с Ираном
«Нетаньяху должен уйти или умереть»: Почему Трамп не может договориться с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил два сценария развития ситуации с Ираном. Первый вариант предполагает заключение соглашения. Второй — продолжение давления на Тегеран. Американский лидер также высоко оценил эффективность морской блокады, которую проводят военно-морские силы США.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar