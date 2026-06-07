США готовы покрыть ущерб союзникам в Персидском заливе за счёт активов Ирана

США предложили союзникам в Персидском заливе компенсировать ущерб за счёт иранских активов. Вашингтон планирует сделать замороженные средства Тегерана доступными для партнёров по региону. Об этом передаёт агентство Reuters со ссылкой на источник.

По данным собеседника, американская сторона готова поддержать восстановление стран Персидского залива. Союзники смогут использовать иранские активы для возмещения убытков. Это касается как прошлого ущерба, так и возможных будущих потерь в ходе ближневосточного конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил два сценария развития ситуации с Ираном. Первый вариант предполагает заключение соглашения. Второй — продолжение давления на Тегеран. Американский лидер также высоко оценил эффективность морской блокады, которую проводят военно-морские силы США.