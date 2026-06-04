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4 июня, 07:17

«Нетаньяху должен уйти или умереть»: Почему Трамп не может договориться с Ираном

Политолог Жаров объяснил конфликт спецслужб США и провал переговоров с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

ЦРУ прекратило передачу разведданных по Ирану главе Национальной разведки США Уильяму Пулту. Политолог Максим Жаров в разговоре с РИА «ФедералПресс» назвал причину конфликта между американскими спецслужбами и оценил текущее состояние ирано-американских переговоров.

По его словам, после ухода Тулси Габбард её место занял ставленник лидера Штатов Дональда Трампа, но трения в разведсообществе копятся давно — ещё с эпохи 46-го президента США Джо Байдена. Разведка не хотела возвращения Трампа в Белый дом, и сейчас этот конфликт вылился в то, что ЦРУ ограничило доступ Нацразведки к оперативной информации, особенно по Ирану, опасаясь утечек и китайской агентуры.

«Переговоры США и Ирана прерваны. Сегодня ночью стороны возобновляли боевые действия точечного характера. Думаю, это будет продолжаться достаточно долго. Есть проблема с Израилем – она главная. Мирного соглашения между США и Ираном не будет, пока не будет решена проблема с Израилем», — считает эксперт.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, считает политолог, либо должен уйти, либо угодить за решётку, либо умереть, либо успокоиться сам. Но факт остаётся фактом: сейчас Израиль мешает Трампу договориться с Ираном, из-за чего переговоры выглядят нелепо и пока не дали результата.

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Эксперты, тем не менее, полагают, что Вашингтон снова атакует Иран — вероятно, сразу после окончания Чемпионата мира по футболу. Односторонний выход из диалога, по мнению экспертов, свидетельствует: в Тегеране поняли, что американский президент лишь водил их за нос, затягивая разговоры о перемирии.

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