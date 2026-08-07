Залужного прокатили мимо британского министра: Грызня с Зеленским вышла наружу

Отношения между Владимиром Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ, а ныне послом Украины в Великобритании Валерием Залужным вновь обострились. Об этом пишет «Европейская правда».

По информации издания, Залужного не пригласили на встречу Зеленского новым министром обороны Великобритании Уэсом Стритингом, который на этой неделе посетил Киев. Советник посла Оксана Тороп заявила, что дипломат не получал приглашения на мероприятие.

В свою очередь советник Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что участие в подобных встречах — «инициативная история». Далее он пояснил, что Залужный якобы не сообщил о желании присутствовать, поскольку выбрал другое мероприятие. При этом, как утверждает «Европейская правда», бывший главком впервые узнал о состоявшейся встрече, когда она уже закончилась.

Издание также обратило внимание на фотографию с ежегодного совещания украинских послов. На общем снимке Залужный оказался в последнем ряду, тогда как бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина заняла место рядом с Зеленским. Журналисты отмечают, что снимок был сделан незадолго до её увольнения с дипломатической должности и вручения подозрения по делу о коррупции.