Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США

Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединённых Штатах. Об этом сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко, опубликовав текст соответствующего указа.

Стефанишина занимала пост посла Украины в США с августа 2025 года, сменив на этом посту Оксану Маркарову. О её решении покинуть дипломатическую службу сообщалось ещё в середине июля 2026 года.

Отставка Стефанишиной происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в Киеве. Ранее сообщалось, что новым послом Украины в США может стать бывший премьер-министр Юлия Свириденко, уволенная с поста главы правительства в ходе недавних перестановок.