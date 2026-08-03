Зеленский уволил Стефанишину с поста посла Украины в США
Ольга Стефанишина. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в Соединённых Штатах. Об этом сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко, опубликовав текст соответствующего указа.
Стефанишина занимала пост посла Украины в США с августа 2025 года, сменив на этом посту Оксану Маркарову. О её решении покинуть дипломатическую службу сообщалось ещё в середине июля 2026 года.
Отставка Стефанишиной происходит на фоне масштабных кадровых перестановок в Киеве. Ранее сообщалось, что новым послом Украины в США может стать бывший премьер-министр Юлия Свириденко, уволенная с поста главы правительства в ходе недавних перестановок.
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