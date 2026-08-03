Новые кресла для силовиков: Зеленский подписал указы о ключевых назначениях

Экс-глава МВД Украины Игорь Клименко стал секретарём Совета национальной безопасности и обороны, а бывший руководитель этого совета Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки. Соответствующие указы опубликованы на сайте Владимира Зеленского.

Документы, о которых идёт речь, датированы 3 августа. В этот же день на портале был опубликован и указ об освобождении Умерова от должности секретаря СНБО.

Незадолго до этого Зеленский сам объявил о готовящихся кадровых перестановках в руководстве страны. Он сообщил, что Умеров перейдёт на пост главы внешней разведки, а место секретаря СНБО займёт Клименко. О намерении предложить бывшему министру внутренних дел эту должность украинский лидер говорил и раньше.