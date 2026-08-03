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3 августа, 11:30

Новые кресла для силовиков: Зеленский подписал указы о ключевых назначениях

Зеленский назначил Клименко секретарём СНБО, а Умерова главой разведки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Экс-глава МВД Украины Игорь Клименко стал секретарём Совета национальной безопасности и обороны, а бывший руководитель этого совета Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки. Соответствующие указы опубликованы на сайте Владимира Зеленского.

Документы, о которых идёт речь, датированы 3 августа. В этот же день на портале был опубликован и указ об освобождении Умерова от должности секретаря СНБО.

Из СНБО — в разведку: Зеленский нашёл Умерову новую должность
Из СНБО — в разведку: Зеленский нашёл Умерову новую должность

Незадолго до этого Зеленский сам объявил о готовящихся кадровых перестановках в руководстве страны. Он сообщил, что Умеров перейдёт на пост главы внешней разведки, а место секретаря СНБО займёт Клименко. О намерении предложить бывшему министру внутренних дел эту должность украинский лидер говорил и раньше.

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Вероника Бакумченко
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