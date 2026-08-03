Зеленский заявил, что назначит Умерова главой Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в руководстве страны: Рустем Умеров должен занять пост главы Службы внешней разведки Украины, а новым секретарём Совета национальной безопасности и обороны станет Игорь Клименко.

Умеров ранее занимал должность секретаря СНБО, а до этого возглавлял Министерство обороны Украины. На новом посту он будет руководить внешней разведкой страны.

Место Умерова в Совете национальной безопасности и обороны должен занять бывший глава МВД Игорь Клименко. Ранее Зеленский уже заявлял о намерении предложить ему эту должность

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об обновлении состава СНБО. Документ появился на официальном сайте главы Украины. В новый список вошли те, кого прежде в Совете не было, — главком ВСУ Михаил Драпатый, глава МВД Иван Выговский, премьер Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, а также ряд других высокопоставленных чиновников.