Зеленский сменил состав СНБО, включив в него Драпатого, Выговского и Кравченко

Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ опубликован на официальном сайте киевского главы.

В обновлённый перечень вошли несколько высокопоставленных чиновников, которые ранее в состав СНБО не входили. Среди них — главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, министр внутренних дел Иван Выговский, премьер-министр Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад, министр юстиции Денис Маслов и первый заместитель министра обороны Евгений Хмара.

Одновременно из состава исключён ряд политиков, занимавших должности в предыдущих кабинетах. В числе покинувших СНБО — экс-главком ВСУ Александр Сырский, бывший министр обороны Михаил Федоров, экс-премьер Юлия Свириденко, а также Александр Клименко и Алексей Соболев.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Владимира Зеленского за обсуждение кадровых перестановок с западными, а не украинскими журналистами. Он рассказал Sky News о возможном участии Михаила Фёдорова и назвал смену главы правительства шагом к сложной зиме. Геращенко считает, что закрытые чаты и телемарафон не могут заменить прямой диалог власти с обществом, что только обостряет кризис.