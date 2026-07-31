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31 июля, 18:32

Зеленский сменил состав СНБО, включив в него Драпатого, Выговского и Кравченко

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ опубликован на официальном сайте киевского главы.

В обновлённый перечень вошли несколько высокопоставленных чиновников, которые ранее в состав СНБО не входили. Среди них — главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, министр внутренних дел Иван Выговский, премьер-министр Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад, министр юстиции Денис Маслов и первый заместитель министра обороны Евгений Хмара.

Одновременно из состава исключён ряд политиков, занимавших должности в предыдущих кабинетах. В числе покинувших СНБО — экс-главком ВСУ Александр Сырский, бывший министр обороны Михаил Федоров, экс-премьер Юлия Свириденко, а также Александр Клименко и Алексей Соболев.

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Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Владимира Зеленского за обсуждение кадровых перестановок с западными, а не украинскими журналистами. Он рассказал Sky News о возможном участии Михаила Фёдорова и назвал смену главы правительства шагом к сложной зиме. Геращенко считает, что закрытые чаты и телемарафон не могут заменить прямой диалог власти с обществом, что только обостряет кризис.

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Александра Мышляева
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