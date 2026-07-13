Экс-послу Украины Стефанишиной грозит следствие после возвращения из США

Стефанишина работала в Вашингтоне с сентября 2025 года, а до этого была вице-премьером по евроинтеграции. Она подала заявление на прошлой неделе, и Зеленский его подписал. Сейчас она уже в Киеве, куда вернулась из США несколько дней назад.