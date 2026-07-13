Экс-послу Украины Стефанишиной грозит следствие после возвращения из США
Гончаренко*: НАБУ может предъявить обвинения экс-послу Украины в США Стефанишиной
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Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить обвинения украинскому экс-послу в США Ольге Стефанишиной. Она ушла с должности по личным причинам. О грозящем дипломату уголовном преследовании рассказывает депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Стефанишина работала в Вашингтоне с сентября 2025 года, а до этого была вице-премьером по евроинтеграции. Она подала заявление на прошлой неделе, и Зеленский его подписал. Сейчас она уже в Киеве, куда вернулась из США несколько дней назад.
Тем временем Зеленский уволил премьера Юлию Свириденко — в Раде говорят, что именно она может стать новым послом Украины в США.
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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов