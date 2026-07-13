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13 июля, 08:30

Экс-послу Украины Стефанишиной грозит следствие после возвращения из США

Гончаренко*: НАБУ может предъявить обвинения экс-послу Украины в США Стефанишиной

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить обвинения украинскому экс-послу в США Ольге Стефанишиной. Она ушла с должности по личным причинам. О грозящем дипломату уголовном преследовании рассказывает депутат Рады Алексей Гончаренко*.

Стефанишина работала в Вашингтоне с сентября 2025 года, а до этого была вице-премьером по евроинтеграции. Она подала заявление на прошлой неделе, и Зеленский его подписал. Сейчас она уже в Киеве, куда вернулась из США несколько дней назад.

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Отставку посла Стефанишиной связали с делом о покупке элитной квартиры в Киеве

Тем временем Зеленский уволил премьера Юлию Свириденко — в Раде говорят, что именно она может стать новым послом Украины в США.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Наталья Афонина
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