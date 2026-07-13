Отставку посла Стефанишиной связали с делом о покупке элитной квартиры в Киеве

Отставка посла Украины в США Ольги Стефанишиной может быть связана с расследованием вокруг покупки элитной недвижимости в Киеве её родственниками. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на историю с приобретением квартиры в одном из столичных жилых комплексов.

По данным издания, в 2022 году, когда Стефанишина занимала должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, её мать Надежда Кравец приобрела трёхкомнатную квартиру в ЖК «Львовская площадь» в Киеве. Площадь жилья составляла около 100 квадратных метров, а стоимость сделки, как утверждает FT, составила 3,04 млн гривен. При этом аналогичные объекты в этом районе, по данным издания, оценивались примерно в 12 млн гривен.

Сама Стефанишина объяснила ситуацию тем, что её родители вложились в эту квартиру ещё в 2019 году, когда цены на недвижимость были значительно ниже. По словам дипломата, объект приобретался в рассрочку.

«Мои родители инвестировали в эту квартиру ещё в 2019 году, когда её стоимость была существенно ниже. Покупка осуществлялась в рассрочку», – заявляла Стефанишина в интервью Bihus.Info.

Британская газета отмечает, что официальной причиной кадровых изменений украинская сторона называла другие обстоятельства, однако история с недвижимостью могла стать одним из факторов, повлиявших на ситуацию вокруг дипломата.

Ольга Стефанишина занимала должность вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а позднее была назначена послом в США. Её возможная отставка стала частью масштабных кадровых перестановок в украинской власти.

Ранее Life.ru писал, что в МИД России объяснили кадровые изменения в Киеве борьбой за контроль над финансовыми потоками. Российский дипломат Родион Мирошник заявил, что перестановки связаны с ожиданием новых зарубежных траншей и изменением влияния внутри украинской власти. По его словам, смена чиновников может продолжиться и дальше.