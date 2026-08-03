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3 августа, 09:48

Из СНБО — в разведку: Зеленский нашёл Умерову новую должность

Умеров может возглавить Службу внешней разведки Украины

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров может возглавить Службу внешней разведки. О таких планах Владимира Зеленского написало издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Никаких иных деталей журналисты не раскрыли.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский анонсировал кадровую рокировку в силовом блоке: главой СНБО вместо Рустема Умерова должен стать Игорь Клименко. Однако в офисе президента тут же уточнили — Умерова «списывать со счетов» рано. Спикер Зеленского Дмитрий Литвин намекнул на предметный диалог с министром по поводу его будущего. Параллельно инсайдеры LIGA.net сообщали, что Умеров — основной претендент на кресло посла в Вашингтоне.

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Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об обновлении состава СНБО. Документ появился на официальном сайте главы Украины. В новый список вошли те, кого прежде в Совете не было, — главком ВСУ Михаил Драпатый, глава МВД Иван Выговский, премьер Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, а также ряд других высокопоставленных чиновников.

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Вероника Бакумченко
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