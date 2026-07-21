Умеров стал главным кандидатом на пост посла Украины в США вместо Стефанишиной

Рустем Умеров, занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), считается основным претендентом на кресло посла в Соединённых Штатах. Такую информацию распространило издание «Страна.ua».

По данным СМИ, семья высокопоставленного чиновника в настоящее время проживает именно в США. Украинские СМИ связывают вероятное назначение с опытом Умерова в выстраивании международных диалогов и заключении оборонных соглашений.

Собеседник издания отдельно отметил, что его навыки в ведении переговоров и организации сделок, подобных программе Drone Deal, вполне соответствуют функциям будущей должности. При этом источник подчеркнул, что окончательное решение по кандидатуре пока не принято, хотя такой сценарий он считает вполне возможным.

Напомним, ранее данный пост занимала 40-летняя Ольга Стефанишина. Однако недавно она приняла решение оставить дипломатическую службу. Утверждалось, что решение было принято экс-послом по собственному желанию. Однако, по информации британской газеты Financial Times, отставка Стефанишиной может быть связана с расследованием вокруг покупки элитной недвижимости в Киеве её родственниками. Площадь жилья составлает около 100 квадратных метров, а стоимость сделки оценивается 3,04 млн гривен.

44-летний Умеров был депутатом Рады с 2019 по 2022 год, возглавлял Фонд государственного имущества (2022-2023) и Минобороны Украины (2023-2025).