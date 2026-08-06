Квартиры, Mercedes и дом за $550 тысяч: Раскрыто тайное богатство экс-посла Украины в США

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало подробности подозрения в незаконном обогащении бывшего вице-премьера и экс-министра юстиции Ольги Стефанишиной. По версии следствия, стоимость необоснованно приобретённых активов составляет 13,9 млн гривен.

По данным НАБУ, чиновница фактически распоряжалась двумя квартирами в жилом комплексе «Файна Таун» общей стоимостью почти 11 млн гривен, которые были оформлены на её знакомую. Кроме того, следствие считает, что Стефанишина пользовалась квартирой, парковочным местом и нежилыми помещениями в ЖК «Львовская площадь», зарегистрированными на родителей, а также автомобилем Mercedes-Benz GLC 220 d, записанным на её подчинённого. Указанное имущество, по данным бюро, не было отражено в декларации.

Следователи также заявили, что Стефанишина обсуждала приобретение дома под Киевом стоимостью 550 тысяч долларов. По версии НАБУ, часть суммы планировалось оплатить наличными, а оставшуюся — передать в виде квартир в комплексе «Файна Таун». В итоге сделка сорвалась.

В бюро считают, что официальные доходы бывшей чиновницы не позволяли приобрести такие активы. Суд избрал ей меру пресечения в виде залога размером 6 млн гривен.

Ранее бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной предъявили подозрение в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен. По версии следствия, речь идёт о покупке через третьих лиц двух квартир и оплате их ремонта наличными, недекларировании имущества, а также возможном влиянии на процедуру избрания главы НАПК. Сама Стефанишина обвинения отвергает. 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме приступил к рассмотрению вопроса об избрании ей меры пресечения — спустя два дня после её увольнения с поста посла Украины в США указом Владимира Зеленского.