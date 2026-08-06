Стефанишина заявила об отсутствии средств на залог в 6 млн гривен

Бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции и экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина призналась, что не располагает средствами для внесения залога в 6 миллионов гривен — такую сумму определил Высший антикоррупционный суд Незалежной. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Фигурантка дела о незаконном обогащении заявила журналистам после оглашения вердикта, что у неё нет «ни 13, ни 10, ни 6 миллионов». При этом она пообещала искать деньги, чтобы получить возможность выйти под залог. Ранее Стефанишиной были предъявлены обвинения в нелегальном обогащении.

Напомним, бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной инкриминируют незаконное обогащение на 13,9 млн гривен — речь о приобретении двух квартир и ремонте за наличные через третьих лиц, недекларировании имущества и возможном влиянии на выборы главы НАПК. Она настаивает на своей невиновности. 5 августа 2026 года Высший антикоррупционный суд начал закрытое рассмотрение вопроса о мере пресечения — через два дня после того, как Владимир Зеленский уволил её с дипломатической должности.