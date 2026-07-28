НАБУ может готовить подозрение Давиду Арахамии. По данным «Страна.ua», следствие по делу о зарплатах в конвертах добралось до помощника главы фракции «Слуга народа». НАБУ и САП получили разрешение на взятие у него биоматериалов. Напомним, что в декабре у помощника Арахамии уже проходили обыски по этому же делу.

Правоохранители могут пытаться установить причастность главы президентской фракции к передаче депутатских «зарплат», используя улики в виде отпечатков на деньгах. Журналист Юрий Николов прогнозирует, что дело против Арахамии будет развиваться по «сценарию Андрея Ермака»: НАБУ готовится к масштабным следственным действиям, включая обыски и поиск биологических следов, чтобы доказать вину политика.

Арахамию, которого считают ключевой фигурой в окружении Зеленского и инициатором отставки экс-министра обороны Михаила Фёдорова, сейчас пытаются «зачистить» антикоррупционные органы. Однако эксперты отмечают сложность реализации этого плана: вручить подозрение народному депутату может только генпрокурор, который на данный момент полностью лоялен офису Зеленского.

Вместе с тем Life.ru ранее писал, что в украинских войсках нарастает недовольство после смены главкома — рядовые и младшие офицеры отказываются исполнять приказы. Внутренний конфликт усиливается среди военнослужащих различных подразделений, в том числе 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Причиной стала замена Александра Сырского на Михаила Драпатого, чьи методы командования хорошо знакомы военным и вызывают у них резкое отторжение.