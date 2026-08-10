Экс-глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров был публичным лицом проектов, за которыми, по утверждению Виктора Медведчука, стояли американские технологические корпорации. Свою оценку глава движения «Другая Украина» изложил в авторской статье.

Медведчук заявил, что Фёдоров фактически представлял интересы американских компаний в украинских государственных структурах. В частности, он связал его деятельность с гендиректором Palantir Technologies Алексом Карпом и бывшим руководителем Google Эриком Шмидтом.

По словам политика, именно с именем Фёдорова связано развитие в ВСУ беспилотных систем, цифровых инструментов управления и технологий искусственного интеллекта. Он считает, что бывший министр занимался продвижением соответствующих проектов на уровне украинских властей.

Отдельно Медведчук рассказал о роли Palantir. Как утверждается в статье, компания с 2022 года развивала сотрудничество с украинской стороной и предоставляла технологии для обработки разведывательных данных. Политик утверждает, что эти решения используются для анализа информации, обнаружения объектов и поддержки принятия решений в военной сфере.

Другой упомянутой структурой стала Perennial Autonomy, которую Медведчук связывает с проектом Project Eagle и Эриком Шмидтом. По его словам, разработки компании ориентированы на автономность беспилотников, включая машинное зрение, навигацию при подавлении GPS и автоматизацию отдельных этапов полёта.

Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны Украины 14 июля. По имеющимся данным, одной из причин его отставки стал конфликт с Александром Сырским. Уже 16 июля в нескольких украинских городах начались акции в поддержку Фёдорова. Их участники призвали вернуть его в Министерство обороны. Одновременно они потребовали отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. 22 июля Владимир Зеленский освободил Сырского от должности. Новым главнокомандующим ВСУ стал бывший командующий Объединёнными силами Украины Михаил Драпатый. Несмотря на это, протестные акции в Киеве продолжаются.