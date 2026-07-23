«Разве это победа?» Экс-главкома ВСУ Сырского прочат на пост начальника «кузницы генералов»

Уволенного главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут поставить руководить Национальным университетом обороны Украины — учреждением, которое готовит будущих украинских генералов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в соцсетях.

По её информации, вуз ранее фактически возглавлял друг Сырского генерал Михаил Коваль, которому тот покровительствовал, несмотря на коррупционные скандалы. Университет подчиняется министру обороны, и парламентарий уверена, что прежний глава ведомства Михаил Фёдоров подобного назначения не допустил бы.

«И неужели Хмара (Исполняющий обязанности министра обороны Украины. — Прим. Life.ru) послушно подпишет решение отправить уволенного русского генерала, чтобы он дальше создавал себе подобных и ставил палки в колёса Драпатому (Новый главнокомандующий ВСУ. — Прим. Life.ru)? Разве это победа?», — написала Безуглая.

Ранее сообщалось, что увольнение главкома ВСУ было инсценировано. Как заявил член Совета Международного движения «Другая Украина» Василь Вакаров, отставка Александра Сырского и назначение на его место Михаила Драпатого стали не уступкой митингующим на улицах украинцам, а тщательно срежиссированной постановкой. По его словам, на это указывает откровенно публичный характер всего процесса.