Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 11:30

Новый глава Минобороны Украины хочет завершить конфликт за ближайшие 14 лет

Евгений Хмара. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Евгений Хмара. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что рассчитывает завершить конфликт до того момента, когда его сыновья достигнут призывного возраста. Такое заявление он сделал в беседе с журналисткой Лорой Лумер. По его словам, на это, как он надеется, уйдёт около 14 лет.

«Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста. Чтобы они строили Украину, а не воевали за неё», — сказал он.

Сейчас сыновьям главы украинского оборонного ведомства 9 и 11 лет. С учётом действующего законодательства до достижения ими призывного возраста остаётся около 14 лет. Мобилизация на Украине начинается с 25 лет.

Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом
Новый курс ВСУ: Хмара раскрыл планы после назначения Драпатого главкомом

Ранее Хмара заявил, что ВСУ не могут отвечать на каждый российский удар зеркальными действиями. По его словам, украинской армии необходимо делать ставку на другие методы ведения боевых действий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar