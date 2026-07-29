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29 июля, 09:05

«Ударом на удар» не выйдет: Глава Минобороны Украины признал проблемы ВСУ с ответом России

Глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ не могут отвечать РФ «ударом на удар»

Евгений Хмара. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Евгений Хмара. Обложка © Пресс-служба Зеленского

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что украинская армия не способна вести противостояние с Россией по принципу прямого ответа на каждый удар. По его словам, ВСУ необходимо использовать асимметричные методы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на интервью блогерше Лоре Лумер.

«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично», — сказал он.

Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате
Минобороны опубликовало видео удара по двум военным ВСУ на одном самокате

Ранее сообщалось об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины в ночь на 29 июля и вечером накануне. Основное внимание было сосредоточено на Николаевской области. Под воздействие попали объекты государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».

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Милена Скрипальщикова
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