«Ударом на удар» не выйдет: Глава Минобороны Украины признал проблемы ВСУ с ответом России

Министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что украинская армия не способна вести противостояние с Россией по принципу прямого ответа на каждый удар. По его словам, ВСУ необходимо использовать асимметричные методы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на интервью блогерше Лоре Лумер.

«Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично», — сказал он.

Ранее сообщалось об ударах по объектам портовой инфраструктуры Украины в ночь на 29 июля и вечером накануне. Основное внимание было сосредоточено на Николаевской области. Под воздействие попали объекты государственного предприятия «Николаевский морской торговый порт».