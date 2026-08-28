В Саратовской области 28 августа объявили угрозу атаки БПЛА

Тем временем в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь произошло два возгорания, пострадал один человек. В пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. Ударной волной повреждены оконные стёкла во всех подъездах. Возгорание на территории отеля от падения обломков беспилотного летательного аппарата ликвидировано. Помимо этого, беспилотник попал в старые цистерны, которые не содержали топлива.