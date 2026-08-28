В Саратовской области 28 августа объявили угрозу атаки БПЛА
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На территории Саратовской области объявлена опасность воздушной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. Информацию опубликовало региональное управление МЧС России.
«Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников, на территории Саратовской области», — уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX.
Тем временем в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь произошло два возгорания, пострадал один человек. В пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. Ударной волной повреждены оконные стёкла во всех подъездах. Возгорание на территории отеля от падения обломков беспилотного летательного аппарата ликвидировано. Помимо этого, беспилотник попал в старые цистерны, которые не содержали топлива.
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