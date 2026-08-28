Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 02:34

В Саратовской области 28 августа объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Savusia

На территории Саратовской области объявлена опасность воздушной атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. Информацию опубликовало региональное управление МЧС России.

«Экстренная информация! Объявлена угроза атаки беспилотников, на территории Саратовской области», — уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX.

В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, погиб фельдшер
В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи, погиб фельдшер

Тем временем в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь произошло два возгорания, пострадал один человек. В пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. Ударной волной повреждены оконные стёкла во всех подъездах. Возгорание на территории отеля от падения обломков беспилотного летательного аппарата ликвидировано. Помимо этого, беспилотник попал в старые цистерны, которые не содержали топлива.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar