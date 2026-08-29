Слюсарь: ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и три района
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.
«Прямо сейчас идёт отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО», — написал глава региона.
Информация о возможных пострадавших и последствиях на земле после падения обломков беспилотников уточняется. Беспилотная и ракетная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Ранее Life.ru писал, что в семи регионах России объявили ракетную опасность. Предупреждение действует в Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.
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