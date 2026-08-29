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Регион
29 августа, 02:29

Слюсарь: ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и три района

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

«Прямо сейчас идёт отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО», — написал глава региона.

Информация о возможных пострадавших и последствиях на земле после падения обломков беспилотников уточняется. Беспилотная и ракетная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.

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Ранее Life.ru писал, что в семи регионах России объявили ракетную опасность. Предупреждение действует в Волгоградской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.

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Виталий Приходько
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