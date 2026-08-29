Слюсарь: ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону и три района

Силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

«Прямо сейчас идёт отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО», — написал глава региона.

Информация о возможных пострадавших и последствиях на земле после падения обломков беспилотников уточняется. Беспилотная и ракетная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.