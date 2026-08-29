Сводка СВО 29 августа: Бои за Казачью Лопань и Доброполье, погранотряд ВСУ пропал в Волчанском котле, Трамп через ЦРУ спасает Киев
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Армия России формирует буферную зону у Курской области, в ДНР украинские войска теряют пути снабжения, ВСУ попали в окружение в Харьковской области, тайная миссия Рэтклиффа в Москве — дайджест на 29 августа.
ВС РФ режут логистику ВСУ в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Сумская область 29 августа: Могрица под контролем РФ
Украинская пропаганда распространяет информацию о том, что ВС РФ не контролируют сумское село Могрица, находящееся в пяти километрах от Курской области. Группировка «Север» опровергла эту информацию, опубликовав видео наших воинов в населённом пункте.
Армия России продвигается в Сумской области на нескольких участках. Наступление идёт в районе Храповщины и Хотени. Одновременно ВС РФ берут под контроль новые рубежи в Шосткинском районе, который находится на границе с Россией.
За сутки ликвидировано больше 155 человек, гаубицы Д-30 и «Гиацинт-Б», автомобили, БПЛА и НРТК.
Группировка «Север» развернула флаги России в Могрице. Видео © Telegram / warriorofnorth
Харьковская область 29 августа: 4-й погранотряд уничтожен под Волчанском
Группировка «Север» наступает в Харьковской области в нескольких населённых пунктах. В Казачьей Лопани бои идут в восточных районах. В Купянском районе ВС РФ сражаются у Должанки. Чуть севернее противник близок к окружению.
— Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4-го п/о ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населённые пункты находятся внутри формируемого Волчанского котла, — сообщили в «Севере».
Бойцы группировки «Запад» ведут наступление от Шийковки в направлении села Высшее Солёное. Здесь со стороны противника воюет 115-я бригада ВСУ. Канал «Оперативный простор» пишет, что вражеские подразделения на этом участке отступают.
— Их «гениальные» стратеги планируют отводить остатки передовых батальонов в район н.п. Пески-Радьковские, а затем и вовсе за Оскол под Гороховатку, — говорится в публикации.
ДНР 29 августа: ВС РФ обрезают снабжение ВСУ
Немецкое издание Die Welt прогнозирует, что к концу 2027 года Армия России полностью освободит Донбасс. Австрийский полковник Маркус Райснер считает, что всё зависит от ситуации со снабжением Краматорска и Славянска. Если ВС РФ удастся перерезать пути, то дни ВСУ сочтены.
— Издание констатирует, что уже сейчас снабжение в значительной степени обеспечивается с помощью тяжёлых мультикоптеров и беспилотных наземных систем. Российские войска целенаправленно преследуют эти системы и одновременно пытаются помешать прибытию подкрепления или ротации украинских солдат <…> Эта тактика, к слову, далеко не новая. Благодаря ей нам удалось освободить Авдеевку, Покровск, Красногоровку, Константиновку и многие другие города, — прокомментировал аналитику журналистов из Германии военный корреспондент Александр Коц.
Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что дороги в Доброполье находятся под контролем ВС РФ.
— Все дороги в город под нашим контролем. Включая на Святогоровку как с севера, так и с юго-запада, — утверждает Ермаков.
Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о заходе Армии России вглубь Доброполья. Войска заходят с востока.
— Контроль над Добропольем чрезвычайно важен. Если мы его добьёмся, то ситуация для противника будет стремительно ухудшаться, — отметил Подоляка.
Карта СВО на 29 августа 2026 года
Армия России ведёт бои на восточных окраинах Доброполья. Фото © Telegram / divgen
Переговоры по Украине: директор ЦРУ продвигал мир в Москве
Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был связан с Украиной. Якобы президент США Дональд Трамп его лично послал с целью добиться от России возобновления переговоров с Киевом. Известно, что Рэтклифф встречался с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Примечательно, что о встрече в Москве Вашингтон доложил Владимиру Зеленскому.
— Мы получили информацию от американской стороны о встречах, которые прошли в Москве в эти дни. Там был проведён ряд встреч. И мы говорили накануне, и сейчас мы общаемся с американской стороной, — заявил Зеленский.
Руководитель Украины отметил, что «Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать».
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 28 августа.