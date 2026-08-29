Сводка СВО 29 августа: Бои за Казачью Лопань и Доброполье, погранотряд ВСУ пропал в Волчанском котле, Трамп через ЦРУ спасает Киев Оглавление Сумская область 29 августа: Могрица под контролем РФ Харьковская область 29 августа: 4-й погранотряд уничтожен под Волчанском ДНР 29 августа: ВС РФ обрезают снабжение ВСУ Карта СВО на 29 августа 2026 года Переговоры по Украине: директор ЦРУ продвигал мир в Москве Армия России формирует буферную зону у Курской области, в ДНР украинские войска теряют пути снабжения, ВСУ попали в окружение в Харьковской области, тайная миссия Рэтклиффа в Москве — дайджест на 29 августа. 28 августа, 21:07 7247 7247 ВС РФ режут логистику ВСУ в ДНР. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 29 августа: Могрица под контролем РФ

Украинская пропаганда распространяет информацию о том, что ВС РФ не контролируют сумское село Могрица, находящееся в пяти километрах от Курской области. Группировка «Север» опровергла эту информацию, опубликовав видео наших воинов в населённом пункте.

Армия России продвигается в Сумской области на нескольких участках. Наступление идёт в районе Храповщины и Хотени. Одновременно ВС РФ берут под контроль новые рубежи в Шосткинском районе, который находится на границе с Россией.

За сутки ликвидировано больше 155 человек, гаубицы Д-30 и «Гиацинт-Б», автомобили, БПЛА и НРТК.

Группировка «Север» развернула флаги России в Могрице. Видео © Telegram / warriorofnorth

Харьковская область 29 августа: 4-й погранотряд уничтожен под Волчанском

Группировка «Север» наступает в Харьковской области в нескольких населённых пунктах. В Казачьей Лопани бои идут в восточных районах. В Купянском районе ВС РФ сражаются у Должанки. Чуть севернее противник близок к окружению.

— Родственники украинских пограничников сообщают, что в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области массово исчезают пограничники из 4-го п/о ГПСУ. Они не выходят на связь с середины июля. Все эти населённые пункты находятся внутри формируемого Волчанского котла, — сообщили в «Севере».

Бойцы группировки «Запад» ведут наступление от Шийковки в направлении села Высшее Солёное. Здесь со стороны противника воюет 115-я бригада ВСУ. Канал «Оперативный простор» пишет, что вражеские подразделения на этом участке отступают.

— Их «гениальные» стратеги планируют отводить остатки передовых батальонов в район н.п. Пески-Радьковские, а затем и вовсе за Оскол под Гороховатку, — говорится в публикации.

ДНР 29 августа: ВС РФ обрезают снабжение ВСУ

Немецкое издание Die Welt прогнозирует, что к концу 2027 года Армия России полностью освободит Донбасс. Австрийский полковник Маркус Райснер считает, что всё зависит от ситуации со снабжением Краматорска и Славянска. Если ВС РФ удастся перерезать пути, то дни ВСУ сочтены.

— Издание констатирует, что уже сейчас снабжение в значительной степени обеспечивается с помощью тяжёлых мультикоптеров и беспилотных наземных систем. Российские войска целенаправленно преследуют эти системы и одновременно пытаются помешать прибытию подкрепления или ротации украинских солдат <…> Эта тактика, к слову, далеко не новая. Благодаря ей нам удалось освободить Авдеевку, Покровск, Красногоровку, Константиновку и многие другие города, — прокомментировал аналитику журналистов из Германии военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Тимофей Ермаков сообщает, что дороги в Доброполье находятся под контролем ВС РФ.

— Все дороги в город под нашим контролем. Включая на Святогоровку как с севера, так и с юго-запада, — утверждает Ермаков.

Военный блогер Юрий Подоляка сообщил о заходе Армии России вглубь Доброполья. Войска заходят с востока.

— Контроль над Добропольем чрезвычайно важен. Если мы его добьёмся, то ситуация для противника будет стремительно ухудшаться, — отметил Подоляка.

Карта СВО на 29 августа 2026 года

Армия России ведёт бои на восточных окраинах Доброполья. Фото © Telegram / divgen

Переговоры по Украине: директор ЦРУ продвигал мир в Москве

Американская газета The Wall Street Journal сообщает, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был связан с Украиной. Якобы президент США Дональд Трамп его лично послал с целью добиться от России возобновления переговоров с Киевом. Известно, что Рэтклифф встречался с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Примечательно, что о встрече в Москве Вашингтон доложил Владимиру Зеленскому.

— Мы получили информацию от американской стороны о встречах, которые прошли в Москве в эти дни. Там был проведён ряд встреч. И мы говорили накануне, и сейчас мы общаемся с американской стороной, — заявил Зеленский.

Руководитель Украины отметил, что «Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать».

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 28 августа.

Авторы Даниил Черных