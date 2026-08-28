Сводка СВО 28 августа: Взяли Шевченковское, бои у Краматорска, ВСУ отступают под Сумами, Лондону пригрозили ударами, Киев готов к диалогу Оглавление Запорожская область 28 августа: Шевченковское под контролем России ДНР 28 августа: бои на окраинах Краматорска, наступление на Славянск Сумская область 28 августа: бои на границе России Карта СВО на 28 августа 2026 года Великобритании пригрозили ударами: ответ за поддержку Украины Мирные переговоры: Киев ждёт встречу в сентябре Армия России наступает в ДНР, формирование буферной зоны у Курской области, продвижение на границе Запорожья, глава офиса Зеленского собрался на мирные переговоры — дайджест на 28 августа. 27 августа, 21:07 8642 8642 ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Запорожская область 28 августа: Шевченковское под контролем России

Группировка войск «Восток» освободила в Запорожской области село Шевченковское. Таким образом, бойцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии продвигаются вдоль границы Запорожья и Днепропетровщины.

— Плацдарм в приграничье с Днепропетровской областью продолжает расширяться и на сегодняшний день включает в себя пять населённых пунктов — Благодатное, Рыбальское, Шевченковское, Зелёное и Новое Поле. Отсюда можно наступать на север вдоль границы в сторону трассы Н-15, идущей на Новониколаевку. Этот пятитысячный город является важным логистическим и транспортным узлом ВСУ на северо-востоке Запорожской области, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

ДНР 28 августа: бои на окраинах Краматорска, наступление на Славянск

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают технику ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал Южную группировку войск. В ходе визита он рассказал о продвижении Армии России к Краматорску и Славянску.

— До восточных окраин Славянска осталось четыре километра. Успешно действуют войска группировки по ликвидации обороняющегося противника восточнее Краматорска. Передовые группы штурмовых подразделений ведут бои на территории аэродрома в трёх километрах от окраин города, — сообщил Герасимов.

Авторы канала «Рыбарь» отмечают, что успехи у «Юга» очевидны, но наращивать темп любой ценой нельзя, так как это может привести к проблемам в будущем.

— Северный фланг наступления напрямую зависит от обстановки под Лиманом <…> Попытка стремительно продвинуться к Славянску без стабилизации соседнего участка создаст длинный и уязвимый выступ. В таком случае украинские формирования смогут воздействовать по его коммуникациям с фланга, — говорится в публикации «Рыбаря».

Параллельно наступлению на Краматорск и Славянск идёт продвижение к Дружковке. По словам Герасимова, российским подразделениям осталось 1,5 километра до этого города. ВС РФ ведут бои в соседней Алексеево-Дружковке.

Сумская область 28 августа: бои на границе России

Армия России наступает в Шосткинском районе Сумской области. Он граничит с Курской областью. После освобождения Писаревки, от которой менее 10 километров до российской территории, бойцы группировки «Север» зачищают близлежащие лесопосадки.

В районе села Садки противник попытался начать своё наступление. В бой пустили подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ. Вражеская группа с потерями вернулась на исходные позиции.

Суточные потери ВСУ в Сумской области — свыше 170 человек. Также уничтожены бронемашины International MaxxPro и HMMWV, гаубица «Мста-Б», автомобили, топливозаправщик, БПЛА, в том числе «Баба-яга», и НРТК.

Карта СВО на 28 августа 2026 года

Армия России освободила Шевченковское. Фото © Telegram / DIVGEN Карты СВО

Великобритании пригрозили ударами: ответ за поддержку Украины

Армия России может нанести удар по Великобритании. Под прицелом военные и промышленные объекты, работающие на Украину. 16 августа газета The Times сообщила, что Киев использует британские БПЛА для ударов вглубь России. До этого Украина использовала произведённые в Соединённом королевстве танки Challenger, крылатые ракеты Storm Shadow и другое вооружение.

— Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за её пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации публиковало список производств, расположенных в Великобритании. Они снабжают украинских военных и поэтому находятся под прицелом российских войск.

Мирные переговоры: Киев ждёт встречу в сентябре

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что уже в начале сентября могут пройти переговоры Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

— Я не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Вместе с тем на рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами. И, конечно же, мы сохраняем открытость к продолжению мирных переговоров, — сказал Песков.

В свою очередь Мария Захарова оценила готовность Владимира Зеленского, напомнив, что на Украине до сих пор действует указ, запрещающий переговоры с руководством России. Он был принят в 2022 году.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 27 августа.

Авторы Даниил Черных