Сводка СВО 27 августа: Освобождение Писаревки и Неженки, бои за Доброполье, Трамп скрывает причины визита директора ЦРУ в Москву Оглавление Сумская область 27 августа: ВСУ выбиты из Писаревки, бои за Уланово Запорожская область 27 августа: ВС РФ взяли Неженку и давят в Орехове ДНР 27 августа: Зеленский бросает резервы, ВС РФ идут к Славянску Карта СВО на 27 августа 2026 года Кризис ВСУ: женская мобилизация на Украине Секретный визит директора ЦРУ в Москву: Трамп скрывает цель поездки Армия России расширила зоны контроля в Сумской и Запорожской областях, Киев перебрасывает неонацистов в Донбасс, тайный визит директора ЦРУ в Москву — дайджест на 27 августа. 26 августа, 21:07 8078 8078 Армия России наступает на Орехов и Краматорск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 27 августа: ВСУ выбиты из Писаревки, бои за Уланово

Группировка «Север» освободила Писаревку. Бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты удалось выбить из населённого пункта 225-й штурмовой полк ВСУ.

— Освобождение села даёт возможность контроля над важнейшей трассой Н07 Сумы – Юнаковка. Это существенно затруднит снабжение оставшейся группировки ВСУ в сельской агломерации и откроет дорогу для наступления на административный центр Сумской области — город Сумы, — сообщили в «Севере».

Продолжаются бои у границы Курской области в сумском селе Уланово. Украинская 68-я бригада попыталась наступать у Садков. Понеся потери, подразделения ВСУ вернулись на исходные позиции.

За сутки киевские войска потеряли в Сумской области свыше 170 человек, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Запорожская область 27 августа: ВС РФ взяли Неженку и давят в Орехове

Армия России взяла под контроль в Запорожской области село Неженка. Оно находится в четырёх километрах от дороги, соединяющей Новониколаевку и Орехов.

— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля к востоку от реки Верхняя Терса. Ближайшая цель на этом участке фронта — село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Армия России продолжает ликвидировать украинские войска в Орехове. Бои ведут российские группировки «Восток» и «Днепр».

— Идёт плотная работа специалистов войск БПС — прицельные удары наносятся по живой силе и технике ВСУ, разрушаются объекты инфраструктуры, нарушается логистика противника, — рассказал о боях в Орехове военкор Евгений Поддубный.

ВС РФ разбили украинские подразделения в Неженке. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 27 августа: Зеленский бросает резервы, ВС РФ идут к Славянску

ВС РФ ведут бои за город Доброполье. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что как только он перейдёт под контроль России, то высвободятся силы для наступления на Краматорск с запада. Также российские войска подходят к Славянску. Бои идут в соседней Николаевке. Возле Славянск уничтожен ещё один мост.

— В центре моста образовались две небольшие воронки. Это четвёртый мост, подвергшийся обстрелу в Славянске с начала августа, — сообщил военкор Тимофей Ермаков.

Владимир Зеленский заявил после поездки к линии фронта, что отправляет в Донбасс новые подразделения.

— Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновлённым группировкам. Командующими будут герой Украины Денис Прокопенко и герой Украины Андрей Билецкий, — сказал Зеленский.

Карта СВО на 27 августа 2026 года

Армия России освободила Писаревку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Кризис ВСУ: женская мобилизация на Украине

Ветеран ВСУ Оксана Иванец предложила ввести мобилизацию женщин в украинские войска. Её слова массово цитируют СМИ Украины. Иванец напомнила про систему военной службы в Израиле, где в армии задействованы женщины.

— Служить надо всем. Не обязательно воевать, но служить. Я за мобилизацию женщин — мы можем заменить мужчин на небоевых должностях в тылу, — заявила Иванец.

Ранее мобилизовать украинок предложил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Секретный визит директора ЦРУ в Москву: Трамп скрывает цель поездки

Журналисты попытались выяснить у президента США Дональда Трампа, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф летал в Россию. Американский лидер не стал раскрывать интригу: он назвал поездку «рутинной», намекнув, что она принесёт результат по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

— Мы интенсивно работаем над завершением конфликта и, откровенно говоря, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы он закончился, — заявил Трамп.

В очередной раз Трамп отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он стал президентом раньше.

От пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова известно, что с Владимиром Путиным директор ЦРУ не встречался, но имел контакты с российскими силовиками. Главе российского государства о деталях переговорах доложено.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 26 августа.

Авторы Даниил Черных