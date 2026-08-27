Сводка СВО 27 августа: Освобождение Писаревки и Неженки, бои за Доброполье, Трамп скрывает причины визита директора ЦРУ в Москву
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Армия России расширила зоны контроля в Сумской и Запорожской областях, Киев перебрасывает неонацистов в Донбасс, тайный визит директора ЦРУ в Москву — дайджест на 27 августа.
Армия России наступает на Орехов и Краматорск. Обложка © ТАСС / Александр Река
Сумская область 27 августа: ВСУ выбиты из Писаревки, бои за Уланово
Группировка «Север» освободила Писаревку. Бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты удалось выбить из населённого пункта 225-й штурмовой полк ВСУ.
— Освобождение села даёт возможность контроля над важнейшей трассой Н07 Сумы – Юнаковка. Это существенно затруднит снабжение оставшейся группировки ВСУ в сельской агломерации и откроет дорогу для наступления на административный центр Сумской области — город Сумы, — сообщили в «Севере».
Продолжаются бои у границы Курской области в сумском селе Уланово. Украинская 68-я бригада попыталась наступать у Садков. Понеся потери, подразделения ВСУ вернулись на исходные позиции.
За сутки киевские войска потеряли в Сумской области свыше 170 человек, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.
Запорожская область 27 августа: ВС РФ взяли Неженку и давят в Орехове
Армия России взяла под контроль в Запорожской области село Неженка. Оно находится в четырёх километрах от дороги, соединяющей Новониколаевку и Орехов.
— Группировка «Восток» продолжает расширять зону контроля к востоку от реки Верхняя Терса. Ближайшая цель на этом участке фронта — село Барвиновка, которое является для ВСУ важным перевалочным пунктом, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Армия России продолжает ликвидировать украинские войска в Орехове. Бои ведут российские группировки «Восток» и «Днепр».
— Идёт плотная работа специалистов войск БПС — прицельные удары наносятся по живой силе и технике ВСУ, разрушаются объекты инфраструктуры, нарушается логистика противника, — рассказал о боях в Орехове военкор Евгений Поддубный.
ВС РФ разбили украинские подразделения в Неженке. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР 27 августа: Зеленский бросает резервы, ВС РФ идут к Славянску
ВС РФ ведут бои за город Доброполье. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что как только он перейдёт под контроль России, то высвободятся силы для наступления на Краматорск с запада. Также российские войска подходят к Славянску. Бои идут в соседней Николаевке. Возле Славянск уничтожен ещё один мост.
— В центре моста образовались две небольшие воронки. Это четвёртый мост, подвергшийся обстрелу в Славянске с начала августа, — сообщил военкор Тимофей Ермаков.
Владимир Зеленский заявил после поездки к линии фронта, что отправляет в Донбасс новые подразделения.
— Будут усилены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновлённым группировкам. Командующими будут герой Украины Денис Прокопенко и герой Украины Андрей Билецкий, — сказал Зеленский.
Карта СВО на 27 августа 2026 года
Армия России освободила Писаревку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Кризис ВСУ: женская мобилизация на Украине
Ветеран ВСУ Оксана Иванец предложила ввести мобилизацию женщин в украинские войска. Её слова массово цитируют СМИ Украины. Иванец напомнила про систему военной службы в Израиле, где в армии задействованы женщины.
— Служить надо всем. Не обязательно воевать, но служить. Я за мобилизацию женщин — мы можем заменить мужчин на небоевых должностях в тылу, — заявила Иванец.
Ранее мобилизовать украинок предложил бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
Секретный визит директора ЦРУ в Москву: Трамп скрывает цель поездки
Журналисты попытались выяснить у президента США Дональда Трампа, зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф летал в Россию. Американский лидер не стал раскрывать интригу: он назвал поездку «рутинной», намекнув, что она принесёт результат по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
— Мы интенсивно работаем над завершением конфликта и, откровенно говоря, на данном этапе обе стороны хотят, чтобы он закончился, — заявил Трамп.
В очередной раз Трамп отметил, что боевые действия на Украине не начались бы, если бы он стал президентом раньше.
От пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова известно, что с Владимиром Путиным директор ЦРУ не встречался, но имел контакты с российскими силовиками. Главе российского государства о деталях переговорах доложено.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 26 августа.