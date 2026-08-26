Сводка СВО 26 августа: Освобождена Анновка, ВСУ бегут из Дружковки, Киев потерял 115-ю бригаду, провал инициативы Зеленского по Донбассу Оглавление ДНР 26 августа: Анновка под контролем РФ Харьковская область 26 августа: уничтожена пусковая установка «Фламинго» Сумская область 26 августа: уничтожена 115-я бригада ТрО Карта СВО на 26 августа 2026 года Зеленского обвинили в коррупции Названа причина СВО: Украина планировала войну с РФ Внешнего управления Донбасса не будет: регион останется в России Армия России вышла к Доброполью, Киев бросает свежие силы в Харьковскую область, Кремль отверг предложение Зеленского, стала известна причина СВО — дайджест на 26 августа. 25 августа, 21:07 9336 9336 Армия России наступает в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 26 августа: Анновка под контролем РФ

Группировка «Центр» освободила Анновку. Населённый пункт примыкает к восточным окраинам города Доброполье.

— Группировка «Центр» перерезала трассу Т0514, соединяющую последний с Краматорском и, судя по всему, готова приступить к штурму. Одновременно на Доброполье идет наступление с юга – со стороны Красноподолья, — сообщил военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, ВС РФ могут обойти Доброполье с запада, чтобы перерезать трассу Т0515. Если это удастся сделать, то украинский гарнизон останется без снабжения по земле.

ВС РФ ведут наступательные действия в Дружковке. Канал «Дневник десантника» со ссылкой на украинскую волонтёра Кристину Сашко сообщает о проникновении российских ДРГ в тыл ВСУ. Нашим бойцам удалось ликвидировать четырёх вражеских операторов БПЛА.

Харьковская область 26 августа: уничтожена пусковая установка «Фламинго»

Группировка «Север» уничтожила в Харьковской области свыше 60 противников, танк Т-64, автомобили, станцию РЭБ «Анклав», беспилотники и наземные роботизированные комплексы. Также в регионе наступает группировка войск «Запад». Продвижение ВС РФ вынудило Киев перебрасывать в Харьковскую область дополнительные силы.

— Поступают сообщения о прибытии в Харьков подразделений 33 ОШП. Вероятно, они будут задействованы для недопущения окружения сил ВСУ восточнее Волчанска. Ранее данный полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Также отмечается высокая концентрация иностранных наемников, — сообщили в «Севере».

Военный аналитик Анатолий Радов считает, что Киев готовит прорыв в Волчанск с целью создания медийного эффекта.

В районе села Федоровка уничтожена пусковая позиция украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

— Для поражения цели был выбран комбинированный удар: расчёты ОТРК «Искандер-М» выпустили две баллистические ракеты, а доработку и добивание обеспечили семь БПЛА «Герань-4 сикер». Такая связка средств поражения гарантировала уничтожение цели, — рассказал военкор Евгений Поддубный.

Армия России уничтожила поразила пусковую установку «Фламинго». Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 26 августа: уничтожена 115-я бригада ТрО

В Сумской области Армия России наступает в районе села Ястребщина. Населённый пункт находится в 10 километрах от Курской области. Группировка «Север» поразила крупный пункт дислокации украинских подразделений. Потери понесла 115-я бригада Территориальной обороны.

За сутки ВС РФ уничтожили свыше 160 украинских военных, а также миномёт, израильскую РЛС ПВО RADA, станцию РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

Карта СВО на 26 августа 2026 года

ВС РФ освободили Анновку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Зеленского обвинили в коррупции

Сооснователь Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в эфире американского телеканала CNN обвинила Владимира Зеленского в коррупции. Она утверждает, что руководитель Украины не только сам замешан в махинациях, но и покрывает своё окружение.

— Столько случаев крупномасштабной коррупции происходит в ближайшем окружении Зеленского, а президент просто игнорирует эти случаи, по-прежнему назначая на высшие должности только тех, кто лоялен ему, а не тех, кто обеспечивает соблюдение закона, — сказала Каленюк.

Также она отметила, что Зеленский отрицает планы по проведению выборов, но сам готовится к голосованию.

— Введение санкций против политических оппонентов, запуск дискредитационных кампаний через анонимные каналы в Telegram против всех, кто его критикует, — назвала Каленюк действия Зеленского при подготовке к избранию президента Украины.

Центр противодействия коррупции был основан в 2013 году. В числе его спонсоров европейские правительства и США, Европейский союз, Всемирный банк, а также структуры Джорджа Сороса.

Названа причина СВО: Украина планировала войну с РФ

Советник президента России Антон Кобяков в интервью ТАСС назвал причины, по которым Москва начала специальную военную операцию. По его словам, Киев планировал начать вторжение на территорию Российской Федерации 8 марта 2022 года, но действия ВС РФ сорвали такие планы.

— Документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию - 8 марта 2022 года. Мы их опередили на две недели. Символически - нам хотели преподнести войну в «подарок» на женский праздник. А вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, «черную метку» нашего, прежде общего, военного праздника, — заявил Котяков.

Он напомнил, что Запад готовил Украину к боевым действиям, хотя говорилось о приверженности Минским соглашениям.

Внешнего управления Донбасса не будет: регион останется в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг идею введения внешнего управления Донбасса третьей стороной. Он подчеркнул, что Донбасс – часть России.

— Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионом РФ, — заявил Песков.

25 августа 2026 года Владимир Зеленский в качестве возможно сценария мирного урегулирования вооружённого конфликта предложили отвод войск с территории Донбасса, создание здесь особой экономической зоны и введение внешнего управления нейтральной стороной.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 25 августа.

Авторы Даниил Черных