35 лет «независимости» Украины: Госпереворот в УССР в 1991-м и агония вместо юбилея Оглавление Юбилей на костях: 35 лет фейковой государственности Кравчук и Новоогарёвский процесс: Игра в независимость 24 августа 1991 года: Акт приняли, а с СССР не разорвали История рассудит: Украина как временное явление на карте Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как 24 августа 1991-го Верховный Совет УССР создал юридического монстра: «государство Украина» внутри СССР. Чем это обернулось? Войной и крахом. 23 августа, 22:15 3424 3424 Главный парадокс Украины: Государство в составе Союза и УССР вне закона. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Юбилей на костях: 35 лет фейковой государственности

24 августа — День «независимости» т.н. Украины. И не просто годовщина, а круглая дата. Документ, который положил основу украинской «государственности», был принят Верховным Советом УССР ровно 35 лет назад.

На Украине это событие, несомненно, отметят со всей присущей помпезностью, даже несмотря на ведущиеся в стране боевые действия. Нужно же особо подчеркнуть «гидность» и «незаламнисть» «украинской нации». Но во многом вся эта помпезность вызвана осознанием самими архитекторами украинской государственности» её искусственности и фейковости — отсюда стремление придать ей максимальную видимость реальности. Откровенно говоря, получается это плохо все 35 лет, хотя главари киевского режима ради этого из шароваров выпрыгивают. Но чёрного кобеля не отмоешь добела, а в истории «независимой Украины» остаётся слишком много тёмных пятен, которые так и не позволили Украине состояться как государству.

Кравчук и Новоогарёвский процесс: Игра в независимость

Итак, вернёмся в тот день, 24 августа 1991-го года. Вернее, даже к событиям за год до этого, когда 16 июля 1990 года украинские депутаты, скопипастив соответствующий документ российских коллег, принимают Декларацию о государственном суверенитете Украины, на которой основывается уже Акт провозглашения независимости. И первое, что сразу бросается в глаза: в Декларации о суверенитете, в самом конце, чётко говорится, что её «принципы используются для заключения Союзного договора».

Простите, о какой тогда независимости может идти речь, если документ, на основе которого она провозглашается, создан для заключения Союзного договора?

Если кто забыл, поясню, речь о т.н. Новоогарёвском процессе, о попытке перезаключения Союзного договора на новых основах, который продолжался вплоть до декабря 1991-го, когда лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения. Продолжался не только формально, лидеры республик регулярно встречались, обсуждали детали — среди них и тогдашний глава ВС УССР Леонид Кравчук. В дальнейших интервью он будет говорить, что всегда был за независимость и не поддерживал перезаключение Союзного договора. Простите, а чего тогда участвовал в процессе, чего не объявил о независимости в одностороннем порядке, как это сделали Латвия, Литва и Эстония, отказавшись даже обсуждать тему сохранения своих республик в составе Союза?

Сам же Кравчук объяснял это необходимостью дождаться референдума о независимости, который в итоге состоялся лишь 1 декабря 1991-го. Так может, стоило сначала референдум провести, спросить мнение граждан, а потом акт о независимости принимать?

Ну да ладно, оставим это на совести архитекторов незалежности — в конце концов, на этот счёт никаких юридических норм не было. Зато они были относительно процедуры выхода из Союза, которую Украина (как, впрочем, и все другие республики) нарушила.

24 августа 1991 года: Акт приняли, а с СССР не разорвали

Начнем с ещё одного юридического казуса. Акт о провозглашении независимости-то приняли, но подпись Украины под Союзным договором от 1922-го года, ставшим основой создания СССР, не отозвали, что как бы означало, что Украина остаётся в составе Союза. Как так? К слову, на том историческом заседании Рады некоторые депутаты предлагали денонсировать Союзный договор, но председательствующий Кравчук эти призывы проигнорировал. Почему?

Очень просто. Сами участники беловежского сговора в последствии признавались, что после подписания документов сразу разъехались, поскольку справедливо опасались ареста со стороны правоохранительных органов СССР за совершённый ими государственный переворот. Это в декабре 1991-го, когда силовые органы СССР уже фактически не работали. А в августе попытка денонсации Союзного договора могла бы закончиться для украинских депутатов арестом прямо в зале заседаний. Потому Кравчук тянул с этим до тех пор, пока не получил поддержку Ельцина и Шушкевича и не убедился, что союзный центр ослаб настолько, что уже ничего не сможет противопоставить.

Итак, мы имеем существование с 24 августа некоего «независимого государства Украина» в составе Союза. Причём сразу двух. Ведь Акт о независимости провозглашал создание «государства Украина», в то время как юридически сохранялась УССР — именно так Украина именуется в Декларации о суверенитете, на которую ссылается Акт о независимости. Парадокс.

Интересно, что в Конституции определение «УССР» было заменено на «Украина» только 23 ноября 1991-го! А положение о том, что Украина — союзная республика в составе СССР, было исключено из основного закона только 17 апреля 1992-го. То есть всё это время некая «независимая Украина» существовала параллельно с УССР в составе Союза, то есть всё её законодательство было как бы незаконным.

Ну и пару слов о референдуме, на который любят ссылаться архитекторы незалежности, мол, это всё была воля народа. Во-первых, сам факт его проведения противоречил итогам всесоюзного референдума 17 марта 1991-го, когда 70,2 % жителей Украины проголосовали за сохранение республики в составе Союза, что, казалось бы, должно было поставить точку. Но на Украине любят переголосования (вспомним хотя бы «третий тур» выборов 2004 года) до нужного результата. Более полугода промывки мозгов на тему «хватит кормить москалей» и пафосных обещаний Кравчука, что, отделившись от Союза, Украина скоро станет «второй Францией», сработали, и 1 декабря за незалежность проголосовали уже 90,32 % избирателей. Правда, вопрос стоял по-другому: «подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?». То есть люди голосовали за то, чтобы «не кормить центр», а вовсе не за границы и уж тем более не за языковой геноцид, переписывание истории и войну с Россией. Увы, тогда мало кто понимал, что всё это неизбежные последующие акты драмы, которая только начинала разворачиваться.

Есть и ещё вопросы к референдуму. Явка на нём составила 84,18%, значит, реально независимость поддержали 76%, то есть уже не почти 90 с половиной. Многие люди были просто дезориентированы идеологически и не пришли. А теперь смотрим явку по областям. Более 90% демонстрируют западные области, в то время как в Крыму — 67,50. То есть опять Волынь и Галичина решили за Юго-Восток.

Такая же картинка по цифрам проголосовавших. В Крыму за — 54,19%. А ведь, согласно тогда ещё действовавшему советскому законодательству, решение о выходе союзной республики из СССР считается принятым посредством референдума, если за него проголосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики, при этом итоги референдума должны учитываться отдельно в автономных образованиях и на территориях, где компактно проживают представители национальных меньшинств.

И да, не очень понятно, в каком государстве проводился этот плебисцит? В провозглашённом 24 августа «государстве Украина», на тот момент никем не признанном, включая союзный центр (в отличие от тех же прибалтийских республик), или в юридически существующей УССР в составе Союза? Интересно, что в конце Акта о провозглашении независимости значится подпись «Верховная рада Украины», в то время как в реальности документ принимался депутатами Верховного совета УССР. То есть несуществующая тогда ещё Украина проголосовала сама за себя «задним числом»?

И да, стоит напомнить также, что с 2015-го на Украине действует т.н. закон о декоммунизации, фактически ставящий УССР вне закона. При этом Украина продолжает себя считать юридической правопреемницей УССР, де-факто продолжая наследственность от УНР. Опять ерунда какая-то получается.

История рассудит: Украина как временное явление на карте

В истории провозглашения незалежности множество подобных юридических несостыковок, и всё это стало «родовой травмой», предопределившей дальнейшую судьбу украинского «государства», ставшего классическим failed state, чей изначально предопределённый исторический крах, увы, растянулся на годы и продолжается, забирая всё больше и больше человеческих жизней.

В принципе, всего перечисленного более чем достаточно, чтобы признать Украину несуществующим государством и отозвать признание как объекта международного права. Вот только зачем? Судьба Украины сегодня решается на поле боя, и Киев и сегодня ещё имеет шансы сохранить хоть какую-то государственность, но упорно не хочет этого делать, цепляясь за исторические фантомы типа «границ 1991-го года».

Значит, история всё расставит на свои места и похоронит временное геополитическое недоразумение под названием «Украина» раз и навсегда.

Авторы Дмитрий Родионов