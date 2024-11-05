Рыжий дьявол. Как живёт экс-президент Украины Леонид Кучма, требующий репараций от России

Что сказал Кучма

— После войны экономические контакты с Россией для Украины не только возможны, а абсолютно необходимы! Иначе как мы будем получать репарации? — заявил бывший гарант Незалежной.

Это заявление ничего, кроме хохота, в России не вызвало. Чиновники, депутаты, простые российские граждане оказались единодушны, посоветовав отставному главе Украины «подружиться с реальностью».

Кучма имеет репутацию самого коррумпированного украинского президента за всю новейшую историю государства, которого, кроме всего прочего, в мире считают причастным к ряду громких смертей общественных и политических деятелей Незалежной. Впрочем, материалы многих дел, в которых может фигурировать бывший глава государства, с тех пор засекречены.

О причастности Кучмы ко многим криминальным делам в 2005 году намекал находившийся ещё под следствием американской фемиды беглый олигарх и премьер-министр Украины Павел Лазаренко. В 1999 году он, якобы спасаясь от режима Кучмы, бежал в США, где был задержан по обвинению в отмывании полученных незаконным путём средств и выводе из Украины не менее 200 млн долларов.

Тогда бывший министр заявлял, что Кучма и его окружение создали ту самую кланово-олигархическую систему власти, которая, в общем, была жива до самого недавнего времени, и даже обещал опубликовать некие сенсационные материалы с компроматом на своего земляка, однако, кажется, так этого и не сделал.

На Украине в то время считали, что Кучма и Лазаренко действовали совместно. Некоторые депутаты даже заявляли, что сумма выведенных средств может достигать 1 млрд долларов. В какой-то момент между ними возникли разногласия, и потому последний в итоге отмотал срок в американской тюрьме, а после освобождения в 2012 году его следы потерялись.

Как живёт Леонид Кучма

Леонид Кучма имеет репутацию самого коррумпированного украинского президента. Фото © ТАСС / Виктор Драчёв

Формально Леонид Данилович живёт довольно скромно. Он прописан в Шевченковском районе Киева, на улице Десятинной, в доме, где жил государственный деятель и учёный А.В. Луначарский.

Здание располагается в самом центре города — в шаге от МИД Украины и знаменитого Михайловского Златоверхого собора. Правительственный квартал находится чуть дальше, но тоже в пешей доступности.

Кроме того, у второго президента Незалежной в собственности оформлена небольшая дача на родине — в Днепропетровске. Она находится в Обуховке — селе в Днепровском районе области, в дачном кооперативе «Сфера».

Дача Кучмы в Конча-Заспе

Конча-Заспа. Фото © Googlemaps / Руслан Хоменко

Впрочем, сейчас 86-летний президент живёт в другом месте — в элитном посёлке Конча-Заспа, это аналог российской Рублёвки, — в живописнейшем районе на юге Киевской области. Там уже не один десяток лет селятся политики и крупные украинские бизнесмены.

Ещё в 2014 году — после захвата загородной резиденции опального президента Виктора Януковича, где украинские майданные активисты искали золотые унитазы и батоны, — Леонид Данилович, видимо, решил упредить возможные поползновения в свою сторону и позвал местных журналистов на экскурсию.

На участке площадью 3,6 га находится два дома: двухэтажный особняк, где экс-президент живёт с супругой Людмилой, и спортзал с бассейном. Есть также озеро с навесной беседкой и живой рыбой, много выстриженных декоративных кустов и клумб. Чуть поодаль находится фруктовый сад с райскими яблонями и теплицы.

Интересно, что в помещения гостей Кучма не пустил, а во время прогулки по территории всячески пытался отмежеваться от Януковича. В частности, он заявил, что тот «жил по каким-то канонам, непонятным для всех. И для его окружения тоже».

Как живёт семья Кучмы

Похоже, у Кучмы нет необходимости каким-то образом демонстрировать свои богатства и влияние на Украине. Чтобы понять, насколько широки его материальные возможности, можно вспомнить его семью.

Дочь бывшего президента Украины

Дочь второго украинского президента — Елена Франчук — может себе позволить жить лучше, чем королева Великобритании. В 2014 году её пятиэтажную лондонскую виллу признали самой дорогой в стране. Тогда стоимость недвижимости оценивалась в 130 миллионов долларов.

В викторианском имении, где раньше располагалась начальная школа для девочек, теперь 10 спален и собственный кинотеатр. На подземных этажах — бассейн и бомбоубежище. Внутри — мраморные колонны, пол из элитной древесины, мебель от известных дизайнеров и разный декор, украшенный золотом и латунью.

Дочь Кучмы Елена Франчук. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Зять Кучмы

Муж Елены Франчук и зять бывшего президента — Виктор Пинчук. Миллиардер, сколотивший своё состояние как раз в годы президентства тестя, является владельцем инвестиционно-консалтинговой группы EastOne, образованной в 2007 году для управления активами, ранее принадлежавшими группе «Интерпайп». В прошлом году его состояние оценивалось в 2,1 млрд долларов.

Размах бизнес-империи можно оценить по тому, что более 50% всего объёма производства труб на Украине осуществляла компания Пинчука. Серьёзные бизнес-интересы у «Интерпайпа» в своё время были и в России. Украинские трубы здесь пользовалась спросом, потому что зачастую были дешевле российских. При этом сам Пинчук всегда имел репутацию прозападного бизнесмена, он вхож в самые высокие властные кабинеты США и Европейского союза.

Виктор Пинчук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева

А не так давно выяснилось, что он являлся одним из ведущих спонсоров именного фонда Билла Клинтона и участвовал в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа. Тогда он перечислил на счета фонда республиканца 150 тыс. долларов.

Внук экс-президента

Внук Кучмы — Роман Франчук — пасынок Виктора Пинчука и сын Елены Франчук. Сейчас ему 33 года. Он получил престижное образование в Британии, а после учился в США. После окончания — по крайней мере формально — стал работать в бизнес-империи Пинчука. Судя по странице в Инстаграме* девушки Романа — Марии Гнашук, — пара живёт в Калифорнии, в городе Пало-Алто.

Внук Кучмы живёт в Калифорнии. Фото © Freepik / wirestock

Почему Кучма выступает против России

После «оранжевой революции» 2004 года Леонид Кучма ушёл в тень и в публичном поле появлялся эпизодически. Как правило, с русофобскими заявлениями. Ещё в 2003 году тогдашний президент Незалежной написал книгу «Украина — не Россия», в которой прежде всего обращался к российскому читателю, которому объяснял, почему Украина и Россия — это «очень разные страны».

В 2014 году Кучма заявил, что перестал считать Россию братской страной, осудил события в Донбассе и Крымскую весну, но при этом участвовал в рабочих группах со стороны Украины на переговорах по Донбассу. Время показало, что толку в этом участии было немного.

В ноябре прошлого года в продажу поступила новая книга Кучмы — «Украина — не Россия. 20 лет спустя», в которой он обращается уже к украинцам. Презентуя её, автор заявил, что если раньше он говорил, что две соседки нетождественны друг другу, то теперь считает, что между ними нет ничего общего.

Возможно, Леонид Кучма, на которого собрано и с тех пор засекречено большое досье правоохранительными органами и спецслужбами сразу нескольких стран, может опасаться того, что, если он окажется недостаточно «проукраинским» политиком, эти данные могут быть обнародованы.

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