Сводка СВО 25 августа: Взяты Долинка и Кучеров Яр, освобождение Перше Травня, разгром 68-й бригады ВСУ, Киеву советуют призвать женщин Оглавление Запорожская область 25 августа: уничтожены склады ВСУ в Долинке Сумская область 25 августа: освобождено Перше Травня ДНР 25 августа: наступление на Краматорск, взятие Кучерова Яра Карта СВО на 25 августа 2026 года Обмен пленными: бойцы ВС РФ вернулись домой Подарок Британии: Storm Shadow для ударов вглубь России Женская мобилизация на Украине: совет экс-посланника Трампа ВС РФ освободили за сутки три населённых пункта, Россия и Украина обменялись пленными, Киеву советуют начать женскую мобилизацию, Лондон разрешил Зеленскому производить Storm Shadow — дайджест Life.ru за 25 августа. 24 августа, 21:07 7950 7950 Армия России берёт в окружение Орехов. Обложка © ТАСС / Александр Река

Запорожская область 25 августа: уничтожены склады ВСУ в Долинке

В Запорожской области группировка «Восток» взяла под контроль село Долинка. Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что населённый пункт стыкуется с Ровным и Копонями, которые уже освобождены Армией России.

— Эти сёла сшивают плацдарм в единый лоскут северо-восточнее Орехова. Отсюда можно идти на запад в сторону населённика Червоный Яр, расположенного на трассе Т0408. Она соединяет Новониколаевку и Орехов, — объяснил Коц.

Военкор Евгений Поддубный рассказал о боях за Орехов. По его словам, операторы БПЛА 71-го полка ВС РФ уничтожают технику противника в центральной и северной частях города. На юге работает 42-я гвардейская дивизия.

— Эффективные удары наносятся по сети распределённых складов противника в городской застройке, уничтожаются и наземные дроны ВСУ, при помощи которых враг пытается доставить провизию боевикам в центральной части Орехова, — отметил Поддубный.

Группировка войск «Восток» с боями заняла Долинку. Видео © Telegram / mod_russia

Сумская область 25 августа: освобождено Перше Травня

Группировка «Север» освободила сумское село Перше Травня (Новоконстантиновка). В боях за этот населённый пункт ВС РФ разгромили подразделения 5-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

— Оттуда враг проводил контратаки во фланг наступающей группировки северян. Освобождение Новоконстантиновки — очередной важный шаг к созданию зоны безопасности возле российской границы, — сообщили в «Севере».

Противник пытается наступать у Садков. 68-я бригада ВСУ понесла потери, начав контратаку на наши позиции. Половина группы уничтожена, а один украинский военнослужащий попал в плен.

За сутки украинский контингент в Сумской области уменьшился на 170 человек, уничтожены миномёты, автомобили, грузовики, БПЛА и НРТК.

ДНР 25 августа: наступление на Краматорск, взятие Кучерова Яра

Армия России выбила противника из Кучерова Яра. Военный корреспондент Павел Кукушкин сообщил, что населённый пункт находится юго-западнее Краматорска. ВС РФ ведут наступление на этот город, в том числе через Дружковку. До окраин Краматорска нашим войскам осталось менее 6 километров. Одновременно с этим российские подразделения продвигаются к Славянску.

— К Славянску вплотную примыкает пгт Николаевка — на его восточных окраинах уже наши штурмовики. Это говорит о том, что в ближайшее время начнутся бои уже и за сам Славянск, — рассказал Кукушкин в эфире Первого канала.

Карта СВО на 25 августа 2026 года

ВС РФ освободили на границе Курской области сумское село Перше Травня (Новоконстантиновка). Фото © Telegram / divgen

Обмен пленными: бойцы ВС РФ вернулись домой

Москва и Киев провели обмен военнопленными. Каждая из сторон получила по 10 человек.

— Десять граждан Украины, которые находились на территории Республики Беларусь, но, увы, нарушили миграционное законодательство и другое законодательство, они возвращаются на Украину, — заявила министр труда и социальной защиты Белоруссии Ирина Костевич.

Владимир Зеленский утверждает, что Украина получила военнослужащих Нацгвардии и ВСУ, которые числились пропавшими без вести.

Подарок Британии: Storm Shadow для ударов вглубь России

Украинскую столицу посетили в честь Дня «независимости» глава Евросовета Антониу Кошта, президент Республики Молдова Майя Санду, глава кабинета министров Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Великобритании Эндрю Бёрнэм.

— Как сказал президент Зеленский, Украина — не бедный родственник, а сильный союзник. Я бы пошёл ещё дальше: Украина — защитник Европы. Не бремя для нашей безопасности, а передовая линия, которая обеспечивает безопасность Европы. Именно поэтому я считаю, что украинский народ заслуживает не только нашей дальнейшей поддержки, но и нашей благодарности и уважения, — сказал британский премьер Бёрнэм.

В качестве подарка к 35-летию «независимости» Украина получила от Лондона технологии производства крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG.

Женская мобилизация на Украине: совет экс-посланника Трампа

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что Украине нужно начать мобилизацию женщин.

— Очень важно, чтобы женщины, как часть общества, шли на службу. Поэтому я и на личном, и на профессиональном уровне вообще не вижу в этом проблемы. Моя жена была десантницей, прыгала с парашютом. Моя дочь была десантницей. Моя жена воевала в Гренаде, а дочь — в Афганистане, — заявил Келлог.

На данный момент на Украине нет женской мобилизации, но в украинские подразделения женщины идут на добровольных основаниях, в том числе на должности штурмовиков.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 24 августа.

Авторы Даниил Черных