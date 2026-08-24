Новости СВО 24 августа: ВС РФ наступают на Неженку и Кияницы, зачищают Казачью Лопань, а Зеленский в панике из-за бюджета ВСУ Оглавление ДНР: ВСУ бегут за Северский Донец Сумская область: Наступление на Кияницу и село Перше Травня Запорожская область: «Восток» движется к Неженке и Новосёловке Харьковская область 24 августа: ВС РФ сжигают логистику ВСУ под Купянском Карта СВО на 24 августа 2026 года Зеленский обманул Трампа по Starlink ВСУ транжирят деньги ЕС: дефицит в 27 миллиардов долларов Армия России отбросила подразделения ВСУ за Северский Донец, в Запорожской области продвигается к Новосёловке, Киев пытался обмануть Трампа и Маска — дайджест Life.ru за 24 августа. 23 августа, 21:07 8970 8970 Армия России наступает на севере ДНР. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

ДНР: ВСУ бегут за Северский Донец

На Краснолиманском направлении Армия России серьёзно проредила ряды 3-го батальона 117-й бригады Теробороны противника. Под удары попали позиции в районе Старого Каравана и Райгородка.

— Остатки батальона в панике рванули через Северский Донец, спасая свои шкуры. Им было плевать на приказы, плевать на оставленных раненых и даже на угрозы собственных заградотрядов, — передаёт «Оперативный простор».

В районе Славянско-Краматорской агломерации операторы дронов группировки «Юг» уничтожают пути подвоза противника.

— В районах Дружковки, Дружковского, Краматорска и Ашурково операторы FPV-дронов из 6-й мотострелковой дивизии, 17-й артиллерийской бригады и 64-го мотострелкового полка поразили четыре пикапа и квадроцикл, задействованные в интересах ВСУ, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Сумская область: Наступление на Кияницу и село Перше Травня

ВКС и дроноводы Армии России успешно уничтожают позиции и технику ВСУ в Сумской области.

— За прошедшие сутки наша авиация и дроноводы нанесли удары по пехоте и технике противника в районах Уланово, Хотени, Садков, Степановки, Вольной Слободы, Вольного и Ромны, — пишут авторы «Северного ветра».

Киевское командование пытается нарастить плотность ударов беспилотниками в Сумской области. Туда переброшены новые расчёты из центров подготовки, но пока ВСУ удаётся только восполнить потери операторов БПЛА.

Тем временем из Сумской области выведены самые мотивированные бригады ВСУ — 80-я и 95-я десантно-штурмовые. Опираясь на источники в Генштабе ВСУ, «Северный ветер» делает акцент на том, что боевой дух подразделений противника в регионе оценивается как «низкий» или «средний».

Запорожская область: «Восток» движется к Неженке и Новосёловке

За прошедшие сутки подразделениями группировки «Восток» уничтожены: бронемашина, шесть автомобилей, три квадроцикла и до двух взводов живой силы ВСУ.

— На северном участке бойцы ВС РФ заняли опорные пункты противника в районе Великомихайловки и западнее рубежа Александровка – Коммунаровка, уничтожив 29 военнослужащих ВСУ, — поделились авторы канала «Воин DV».

Северо-западнее штурмовики «Востока» вклиниваются в глубину обороны противника в направлении Неженки. Подразделения из Амурской области продвигаются западнее Новосёловки, уничтожив свыше 20 пунктов управления БПЛА в районах Червоной Криницы, Омельника и Егоровки.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили вражеские пункты управления беспилотниками. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область 24 августа: ВС РФ сжигают логистику ВСУ под Купянском

Бойцы группировки «Север» ВС РФ зачищают дома в посёлке Казачья Лопань и прилегающие леса. Также идут ожесточённые бои в районе Волчанского котла.

— На Волчанском направлении подразделения ВС РФ ведут бои в окрестностях Благодатного. Общее продвижение на пяти участках составило до 900 метров, — сообщает «Северный ветер».

На Купянском направлении операторы дронов группировки «Запад» атакуют тылы противника. Расчёты БПЛА уничтожают автомобили ВСУ вдоль всей линии фронта, поделились авторы «Оперативного простора».

Карта СВО на 24 августа 2026 года

ВС РФ уничтожают ВСУ в окружении под Волчанском. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Зеленский обманул Трампа по Starlink

Дональд Трамп обвинил Зеленского в обмане из-за просьбы разрешить использовать систему Starlink для ударов по России. Украинский лидер утверждает, что изначально ему сообщили, что компания Илона Маска даст согласие на использование спутниковой связи на территории РФ. Но позже выяснилось, что Маск отказал Киеву.

— Затем у меня была ещё одна встреча с Трампом. Он сказал, что я его якобы обманул, потому что Маск отказал Украине в использовании Starlink на территории России. Я вернулся к нашему Министерству обороны, и они сказали, что, может, так и было, — заключил Зеленский.

ВСУ транжирят деньги ЕС: дефицит в 27 миллиардов долларов

Владимир Зеленский раскрыл дефицит бюджета ВСУ — сейчас он составляет около 27 миллиардов долларов. Пополнить его Киеву будет чрезвычайно трудно.

— В начале года мы потратили деньги, которые предназначались на вторую половину 2026-го. Они пошли на производство дронов и другие нужды. Сейчас надо это компенсировать и добавить средств. 8–10 миллиардов долларов нам надо сейчас, чтобы обеспечить оружием и всем необходимым ВСУ в январе 2027 года. Ещё 20 миллиардов — это зарплаты военным, выплаты семьям погибших и другие расходы, — подытожил Зеленский.

В это же время издание The Sunday Times отмечает, что 2026-й стал чрезвычайно сложным для украинского лидера. Сразу несколько проблем давят на президента Зеленского. Это и увольнение министра Фёдорова, спровоцировавшее протесты, и коррупционные скандалы вокруг соратников киевского лидера, а также растущие сомнения в западных странах – союзницах Украины.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 23 августа.

Авторы Артём Артёмов