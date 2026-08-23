«Тихо, работает Инквизиция»: неделя, когда Трамп всё рушил, а Европа сама выбрала смерть с Украиной Публицист и аналитик Александр Роджерс — о самоубийственной политике западных элит, деиндустриализации Европы и о том, почему Захер-Мазох так точно описал психологию своих земляков. 22 августа, 21:23 15896 15896 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Мне бы хотелось, конечно, назвать уходящую неделю как-нибудь красиво. Типа «Неделя, когда мир отказался от иллюзий». Но пока нет. Скорее это была «Неделя, когда Запад цеплялся за иллюзии».

Больше всего в манямирок своих иллюзий, неизменно, погружён император всей Вселенной и пуп Земли Дональд наш Трамп. В иллюзиях, что в США всё хорошо, экономика растёт (в каком месте он это увидел?), американская армия всех сильнее, иранцы приползают умолять о сделке (это особенно смешная шутка, хотя уже всем слегка поднадоела), а Скотт Бессент не идиот.

Дональд, выбравшись из холодильника (теперь его технически абсолютно законно и обоснованно можно называть отморозком), продолжил грозить Южному централу, России, Китаю, Ирану, Южной Корее, Швейцарии (это было внезапно), Канаде, Гренландии и Нидерландам. Ну и Такеру Карлсону, Томасу Месси и Тейлор Мейджор Грин заодно.

И, вместо того чтобы чинить мост в Балтиморе (кому он вообще нужен? он был сепаратистский и дотационный!), продолжает судиться за возможность строить бальный зал на месте разрушенного им же крыла Белого дома.

В ответ иранцы продолжают блокаду Ормузского пролива, Южная Корея задумывается об объединении с Северной (пока только задумывается), а Швейцария отменила почти все пошлины и тарифы во взаимной торговле с Китаем.

Госдолг США на текущей неделе превысил отметку в 40 триллионов долларов. В 2016 году тот же Трамп заявлял, что при долге в 24 триллиона (тогда он был менее 20, за десять лет удвоился) процесс деградации становится необратимым, поэтому мы должны честно сказать: «Спасибо, Дональд!».

Министр финансов Дональда Скотт Бессент пребывает в иллюзиях, что он может что-то сделать или на что-то повлиять. Сначала он неделю спасал иену — потратил 70 миллиардов, но не помогло, падение иены возобновилось и продолжилось. Теперь он четыре дня спасал рынок трэжерис, потратил на обратный выкуп (байбэки) свыше 40 миллиардов — не помогло, доходность восстановилась и продолжила расти.

Правда, Бессенту пришлось признать, что «я не знаю, почему растут цены на бензин» (спросил бы меня, я бы объяснил). Подозреваю, что в ближайшее время его ждёт ещё очень много подобных (или ещё более болезненных) открытий.

Вообще, инфляционная спираль «смешная», когда она не у нас, а в США. Чтобы платить по долгам и спасать Японию и Южную Корею, нужно печатать деньги, чтобы печатать, нужно брать больше долгов, если брать больше долгов, нужно платить больше процентов, чтобы платить больше процентов — нужно печатать больше денег. И, дополнительно, если вы печатаете деньги, то вы разгоняете инфляцию — и нужно повышать ставку по долгу, чтобы это компенсировать (иначе кредиторы начнут сбрасывать сгорающие трэжерис и всё обвалится). В результате нужно больше платить по процентам и нужно ещё больше печатать. Это, дети, называется «экспонента».

У нас, к счастью, есть Эльвира Сахипзадовна, которая, к счастью, не слушает Хазина, Делягина и Глазьева, не проводит «количественных смягчений», не включает печатный станок, а борется с инфляцией и не даёт всяким олигархам сверхдешёвых кредитов. Поэтому экономику не заливают «стимулирующими» деньгами и нам долговая спираль не грозит. Живите на свои — и будет вам счастье.

Западные же никак не хотят жить на свои и по-прежнему пребывают в иллюзиях, что им удастся победить и разграбить всех остальных — Россию, Иран, Китай и дальше по списку. Поэтому новый премьер-министр Британии (я даже не собираюсь запоминать, как его зовут, он седьмой за несколько лет и такой же скоропортящийся) пафосно ответил на претензии российского МИД по поводу британских ракет, бьющих по территории России, что «мы будем с Украиной до конца». На что товарищ Лавров философски отметил: «Искренне жаль, конечно, если вы хотите быть с Украиной до её конца, но вы сами так решили».

Дела-то у Европы таковы, что конец, жуткий и мучительный, уже виден невооружённым взглядом. Финансовый кризис, деиндустриализация, депопуляция, а теперь ещё и энергетический кризис и неиллюзорная угроза голода. Впрочем, европейских правителей это никогда не останавливало — например, во время Тридцатилетней войны целые провинции в Германии вымирали от голода и болезней, но война всё равно продолжалась.

И, конечно, не выбирается из иллюзий карликовый диктатор и его шайка. Зеленский, стоя посреди горящего Киева, продолжает пафосно заявлять, что «мы обязательно ответим», его новая шестёрка Хмара (специалист по организации терактов) грозится «продолжить принуждать Россию к миру». Как будто у них после предыдущего «принуждения» уже зажило (нет). Недаром именно Галичина породила из своих хтонических глубин Леопольда фон Захер Мазоха — они там все мазохисты.

Всю неделю в Незалежной горели склады, военные производства, АЗС, логистические центры и железнодорожные депо. Экономика разрушена, сельское хозяйство в убытках, ГОКи и металлургия остановлены, на полках магазинов пусто — но наркоманская клика продолжает бредить скорыми перемогами.

При этом за место ещё пока живого (но уже, видимо, недолго) Зеленского уже идёт активная грызня между Залужным и Фёдоровым. Никто из них не читал моего любимого рассказа Стругацких «Бедные злые люди» — и вот результат.

Такое уж время — глобальный неадекват и шизофрения охватили западный мир и не отпускают. Наша же задача — сохранять спокойствие и душевное здоровье и методично жечь танки и всё остальное. Тихо, работает Инквизиция!

Авторы Александр Роджерс