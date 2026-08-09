«Огребайте»: Как незнание истории хоронит Трампа, Зеленского и всю Польшу Публицист и аналитик Александр Роджерс — о боевом слабоумии Еврокомиссии, миссии Зеленского в Вашингтоне и о том, почему жара в Европе — это расплата за молекулы «диктатуры». 8 августа, 21:23 18744 18744 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уходящая неделя была достаточно насыщена событиями и при этом наглядно показала, что большинство проблем у людей из-за недостатка образования и эрудиции.

Начнём, пожалуй, с дискуссии, развернувшейся на канале «Дюран», где Трампа пытались сравнивать с различными римскими и византийскими императорами — с Юлианом Отступником, пытавшимся восстановить храм на горе Сион, с Юстинианом и некоторыми другими.

Но тут же всё предельно просто! Трамп — это Марк Красс. Жадный барыга, который, вместо того чтобы воевать за египетское наследие, захотел богатства и славы — поэтому напал на Парфию (современный Иран, да), потерпел поражение и был убит.

Почему это важно? Потому что, как пишет выдающийся финансист Рэй Дэлио, стандартные ситуации зачастую и завершаются стандартным образом. Если бы у Трампа было классическое образование, он знал бы про судьбу Красса — и не совершал бы таких же ошибок. А теперь он застрял в Парфии, парфяне занимаются своим любимым делом — осыпают врага тучами стрел и ждут, пока тот кончится. Может, иранские стрелы и не попадут в самого Трампа, но его дальнейшее президентство под серьёзной угрозой.

Что касается израильского руководства, то ему стоило бы почитать свои религиозные книги внимательнее. Вспомнить, что библейские пророки не раз предупреждали: за гордыню и отступление от заветов народ платил рассеянием. Но, как мы видим, не в коня корм. Урок не пошёл впрок. Едва получив государство, израильские политики вновь погрузились в бесконечный конфликт с соседями, упорно не замечая, что этот путь уже приводил к катастрофам. Как говорил капитан Зелёный, «добром это не кончится».

Следующая жертва плохого образования — Вовочка Зеленский. Который не только косплеит Гитлера, позабыв по его бесславный конец, но и связался с англосаксами. А вот если бы Зеленский читал великого писателя О. Генри, то знал бы фразу «Как жаль, что твоя гнедая сломала ногу. Боливар не вынесет двоих».

В переводе на современные реалии: «Вива, ты, конечно, смешной. Но Биби Нетаньяху более надлюдына, чем ты. И ракеты ПВО ему нужнее, чем тебе». Нечто похожее услышал на этой неделе Зеленский, срочно полетев в Вашингтон просить оружия и ракет.

Поэтому дальше будет «литаки летять, будут всех бомбить», как сам Зеленский говорил в своей старой речи. Но, как говорится, есть нюанс. Бомбить будут самого Зеленского и его режим.

Если бы Урсула фон дер Ляйен учила в школе историю, она знала бы, что такое осада. И знала бы, что во время осады ресурсами не разбрасываются. Может быть, даже поняла бы, что это не ЕС осаждает Россию, а Россия и Китай осаждают Европу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Блумберг пишет, что от аномальной жары в Европе уже умерло свыше 25 тысяч человек. Вот так и выглядят потери в осаждённой крепости.

В Европе жара, пересохшие реки, проблемы с пресной водой, остановлены многие электростанции, существенное отставание по темпам закачки газа в ПГХ для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода — но, вместо того чтобы хватать все доступные ресурсы для обеспечения своего выживания, Еврокомиссия требует от Турции, чтобы та отделяла молекулы российского газа в газопроводе и поставляла им только кошерный газ «без молекул диктатуры». Именно так и выглядит настоящее боевое слабоумие.

Следующий, кто в школе курил бамбук вместо уроков истории, — это текущий президент Польши Навроцкий. Раньше он как-то в основном молчал (если честно, то лучше бы продолжал бы это делать, может, за умного сошёл бы), что шло ему на пользу. А тут оно открыло рот на митинге и заявило, что будет поддерживать любого, кто «убивает москалей».

Мне вот интересно, какой истеричный свиной визг «А нас за що?» будет стоять в Польше, если президент России вдруг заявит, что будет поддерживать любого, кто возьмётся за пшекурва и псякрев. А можно ведь и не заявлять, а просто молча действовать…

Если бы Навроцкий хотя бы открывал учебник истории, то знал бы, что все предыдущие разделы тоже Польши начинались с «Мы Европа» и «Русню на ножи». То, цо панство гонорове, — это не достижение, которым надо пыхаться, а болезнь Польши. Причём болезнь фатальная.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Ибо посмотреть на карту и задуматься, сколько той Польши и сколько тех поляков (и как быстро они могут, если что, кончиться) — пыха мешает.

Сказывается плохое образование и на украинцах. Которым стоило бы тщательно учить собственную классическую литературу. Особенно творчество главного малоросса — Гоголя. «Ну что, помогли тебе твои ляхи?» А ведь в итоге всё именно к этому и придёт. Уже приходит.

И всем им, абсолютно всем, стоило бы учить русскую классическую литературу. Ибо она вся, от Пушкина с его «Есть место им в полях России, // Среди нечуждых им гробов» и до Блока с его «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет // В тяжёлых, нежных наших лапах?», об одном: ребята, давайте жить дружно. Иначе будет плохо. Всем, но вам — особенно.

Русские битвы не ищут, но и от битвы не бегают. И нам не нужно успокаивать больную совесть, расчеловечивая противника перед битвой, как это делают наши враги, — мы спокойны, идя в бой. Ибо мы предупреждали, а вы сами этого хотели — теперь огребайте.

У Запада есть последний шанс остановиться, чтобы его потом «не проклинало больное позднее потомство» (как это уже бывало с британцами после атаки Лёгкой бригады). Мы даём им этот шанс. А дальше… вы сами это выбрали…

Авторы Александр Роджерс