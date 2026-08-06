ФРС печатает фантики, а вы покупаете кроссовки в кредит: Кто заплатит за этот цирк? Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему ФРС одновременно должна спасать иену, Южную Корею и пузырь ИИ, но денег и фантиков на всех уже не хватит. 6 августа, 06:06 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть два выражения, которые описывают современную глобальную финансовую систему. Первое — это ответ Эрнеста Хемингуэя на вопрос, как он стал банкротом: «Сначала постепенно, затем внезапно». Второе: «Рынки не падают, пока не упадут».

Как отмечают многие экономические исследователи, ни перед одним из предыдущих крахов рынков их участники до последнего не верили, что всё обрушится. «Как-то будет», «Не допустят» и просто старое доброе «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда».

Между тем в определённый момент рынки всё равно рушились, игнорируя чувства верующих и неверие неверующих (я бы тут добавил, что чем дольше отрицаешь реальность, тем больнее в конце).

В этот раз ситуация усугубляется тем, что после 2007 года наступила полная финансовая безответственность. Выражавшаяся в том, что «не нужно думать о том, что будет в случае провала инвестиций, — нас всё равно выкупят, если что». И ФРС послушно заливала все провалы (как прошлогодние проблемы с наличностью у ряда банков) свеженапечатанными фантиками, выкупая любых неудачников.

В результате во многих местах risk / asset management (управление рисками) исчезли как класс.

Вкладывай куда попало — или вырастет, или выкупят. Как в сказке про волшебные украинские чернозёмы, куда палку воткни — и собирай урожай. В реальности оказалось, что кроме чернозёмов нужны нормальный семенной фонд, удобрения, ГСМ, сельскохозяйственная техника и грамотные агрономы.

И до поры стратегия «Если что — выкупят» работала. Пока однажды (и это может наступить в любой момент) не перестанет это делать. Как в советском мультфильме про волшебный куб, из которого сыплется пища.

А сейчас наступил момент, когда:

— нужно спасать Южную Корею;

— нужно спасать японскую иену;

— нужно спасать слабоумного аргентинского Милея (в прошлый раз я про него забыл);

— нужно спасать пузырь ИИ;

— нужно спасать кредитные организации, понавыдававшие слишком много токсичных кредитов;

— нужно увеличивать расходы на Пентагон;

— и ещё нужно закрыть текущий дефицит бюджета США на следующий год, а это тоже порядка двух триллионов долларов кассового разрыва.

Возможно, список не полон и я что-то забыл. А, вспомнил! Ещё нужно бороться с инфляцией и пытаться снизить учётную ставку (нет, сынок, это сыр «Хохланд» фантастика).

И всё это на фоне закрытого Ормузского пролива, воинствующих израильтян, отмороженных хуситов, растущего дефицита нефти и предстоящих осенью выборов, на которых республиканцы проиграют с разгромным результатом.

Как писал один американец: «Мой дед купил дом в пригороде и две машины — всё за наличные. При этом бабушка всю жизнь была домохозяйкой и не работала. Мой отец купил квартиру в ипотеку — и они с мамой двадцать лет это отрабатывали. А на мне долг за образовательный кредит в миллион долларов, и я могу взять ещё кредит и купить кроссовки».

Сорок лет назад бюджет США был профицитным, а их госдолг был примерно в 20 раз меньше, чем сейчас. Теперь они тратят на обслуживание госдолга почти половину госбюджета — это уже даже больше, чем расходы «на оборону». По сути, там остались две значимые статьи расходов — на проценты по долгу и на бесконечные войнушки. Остальное (наука, образование, медицина, социалка etc.) — жалкие копейки по сравнению с этим.

Это не крах, ну что вы. Это процветание! Продолжайте в это верить.

Авторы Александр Роджерс